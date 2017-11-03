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Бордель с африканкой накрыли полицейские в центре Петербурга
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    Бордель с африканкой накрыли полицейские в центре Петербурга

    14:24  3 Ноября 2017
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    Бордель с африканкой накрыли полицейские в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 3 ноября. Банный комплекс в центре Северной столицы предлагал клиентам услуги проституток и нелегальный алкоголь.

    Как пишет «KP.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в комплексе, расположенном на 10-й Советской, за занятие проституцией задержаны 4 женщины, в том числе гражданка африканского государства. На нее также составлен протокол за нарушение правил пребывания на территории России.

    Также к ответственности за получение дохода от занятия проституцией привлечен администратор комплекса.

    Также в банях осуществлялась незаконная продажа спиртных напитков. Полицейские изъяли 12 литров алкоголя и возбудили дело по данному факту.

    Автор: Юлия Кошкина
    #алкоголь #петербург #проституция #баня
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