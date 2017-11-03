Бордель с африканкой накрыли полицейские в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 3 ноября. Банный комплекс в центре Северной столицы предлагал клиентам услуги проституток и нелегальный алкоголь.

Как пишет «KP.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в комплексе, расположенном на 10-й Советской, за занятие проституцией задержаны 4 женщины, в том числе гражданка африканского государства. На нее также составлен протокол за нарушение правил пребывания на территории России.

Также к ответственности за получение дохода от занятия проституцией привлечен администратор комплекса.

Также в банях осуществлялась незаконная продажа спиртных напитков. Полицейские изъяли 12 литров алкоголя и возбудили дело по данному факту.