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Сирия: сотни друзов после нападения ССА в Хадере пытаются бежать в Израиль
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    Сирия: сотни друзов после нападения ССА в Хадере пытаются бежать в Израиль

    14:32  3 Ноября 2017
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    Сирия: сотни друзов после нападения ССА в Хадере пытаются бежать в Израиль

    Хадер, 3 ноября. Сотни гражданских друзов после нападения «Свободной сирийской армии» пытаются бежать в Израиль через Голанские Высоты.

    По данным местного источника в провинции Кунейтра после нападения «умеренных» боевиков оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» в населенном пункте Хадер сотни друзов пытаются спастись в Израиле. Отмечается, что в Сирии проживает около 800 тысяч друзов, крупная община этой этноконфессиональной арабской группы присутствует в соседнем Израиле.

    Ранее сообщалось, что в городе Хадер провинции Кунейтра в результате самоподрыва террориста-смертника погибло шесть человек. Более 20 получили ранения. Взрыв произошел на въезде в город со стороны Голанских высот.

    Сирия: сотни друзов после нападения ССА в Хадере пытаются бежать в Израиль

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #сса #друзы #хадер
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