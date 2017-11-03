Сирия: сотни друзов после нападения ССА в Хадере пытаются бежать в Израиль

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Хадер, 3 ноября. Сотни гражданских друзов после нападения «Свободной сирийской армии» пытаются бежать в Израиль через Голанские Высоты.

По данным местного источника в провинции Кунейтра после нападения «умеренных» боевиков оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» в населенном пункте Хадер сотни друзов пытаются спастись в Израиле. Отмечается, что в Сирии проживает около 800 тысяч друзов, крупная община этой этноконфессиональной арабской группы присутствует в соседнем Израиле.

Ранее сообщалось, что в городе Хадер провинции Кунейтра в результате самоподрыва террориста-смертника погибло шесть человек. Более 20 получили ранения. Взрыв произошел на въезде в город со стороны Голанских высот.