Глава «Русской Общины Крыма»: Украинцы не хотят говорить по-русски, но продолжают ехать в Россию. ФАН-ТВ

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Российская зарубежная община в настоящее время насчитывает от 30 до 40 миллионов членов. Сегодня представители российской диаспоры не только сохраняют и развивают русскую культуру, искусство, литературу, музыку, науку за рубежом, но становятся своего рода народными дипломатами нашей страны. О том, чего удалось достичь усилиями зарубежных общин за прошедшие годы, ФАН-ТВ рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, председатель «Русской Общины Крыма» Сергей Цеков.

Беседа с Сергеем Цековым состоялась в Моcкве, на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

– До 2008 года, фактически, организации российских соотечественников в рамках России не были консолидированы. За это время произошла консолидация организаций российских соотечественников, сформирована структура по, скажем, координации деятельности российских соотечественников – Всемирный координационный Совет российских соотечественников, разработано положение о работе, созданы страновые Координационные Советы, региональные. То есть, в организационном плане работа проведена огромная. Вот это активное меньшинство – те, которые называют себя российскими соотечественниками, которые работают в организациях российских соотечественников, которые защищают права русских или российских соотечественников за рубежом, – я уверен, что эта активная часть силу набирает и становится очень влиятельной. И мы это чувствуем по многим событиям, которые происходят в других странах мира. Их задача – доказать, что Россия дружественная страна, что Россия стремится к сотрудничеству со всеми странами, особенно со странами Евросоюза, с США. И в этой части проводят очень большую работу российские соотечественники.

– А какие тенденции вы бы отметили, и с какими проблемами нашим соотечественникам приходится сегодня сталкиваться, в основном?

– Тенденция к тому, что, мне кажется, у российских соотечественников очень возросло чувство гордости за свою Родину. Это связано с тем, что Крым воссоединился с Россией, и с тем, что Россия восстановила свое влияние в международном масштабе. Они ощущают это по тому, что говорят в СМИ стран проживания. Многие с очень серьезной критикой выступают в адрес России, в адрес президента России Владимира Владимировича Путина. Во всей этой критике звучит абсолютное уважение и к руководителям нашего государства, и к России.

Самое главное в работе каждого соотечественника – я бы назвал два главных момента: первое – это сохранение русского языка и русской культуры, и второе – укрепление связей с Россией. Я считаю, что даже начался определенный рост тех людей, которые русские по национальности. Не российских соотечественников, а граждан других стран, которые изучают русский язык, которые интересуются русской культурой. Прежде всего, конечно, это страны Восточной Европы, славянские государства, страны СНГ. Здесь не надо показывать пальцем в сторону Украины, или в сторону Молдавии, или в сторону Прибалтики – там есть проблемы. Придет время, когда от этой совершенно неправильной позиции, неправильной политики, которую они проводят внутри своих государств, они откажутся. Потому что лучше – иметь хорошие отношения с Россией, лучше – знать русский язык. Русский язык – ведь это же не язык имперский, не язык проникновения, он не разделяет народы. Русский язык объединяет народы. Русский язык – это язык-макропосредник. И когда собираются представители разных государств, которые образовались после распада Советского Союза, они общаются на каком языке? Они же не общаются на украинском, или армянском, или азербайджанском. Они общаются на русском языке. Работу сегодня можно найти хорошую за пределами своего государства – где? В России. И, несмотря на ту политику, которую проводит Украина, все равно граждане Украины едут работать в Россию. За последний год чуть ли не на миллион человек увеличилось число граждан Украины, которые приехали в Россию.

– С чем вы это связываете?

– Одно дело – политика, другое дело – реальная жизнь. Вот эта попытка написать историю с чистого листа – она обречена на провал. Вы знаете, десять человек или там сто, или тысяча, а ведь основная масса населения – все равно, люди читают, видят и понимают, что это все неправильно. Лучше-то не становится. Людям жить тяжело. Они живут в состоянии очень большой неуверенности. У них нет уверенности ни в сегодняшнем дне, ни в завтрашнем дне. Они начинают задумываться, почему это происходит, и начинают понимать, что это руководители, которые всё ставят с ног на голову. Вернутся снова к тому, что есть правильно и естественно, то, что было у нас во времена Российской Империи, Советского Союза. Я считаю, что ситуация со сменой каждого нового руководства Украины будет меняться в лучшую сторону. Сейчас руководство, которое связывает свое будущее только с состоянием войны. С состоянием войны на Украине, с состоянием войны с Россией. Как-то Порошенко назвал себя «президентом мира», но на самом деле, он «президент войны». Вообще, граждане Украины должны понимать: для того, чтобы стать очень близкими к Америке, – это надо взять свою территорию и приблизить ее к берегам Америки. А с учетом того, что Украина находится рядом с Россией, она от России никуда не денется.

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– Какие задачи сегодня стоят перед российской диаспорой в год Столетия революции?

– Многие говорят о примирении, говорят о том, что самое главное – нам прекратить выяснять отношения: в конце, концов, мы все жители бывшего Советского Союза. Нас эта система родила, воспитала, мы в ней получали образование, мы жили в ней, мы пользовались, собственно говоря, благами советского времени. При этом, конечно, мы очень критично должны относиться к событиям тех годов. Здесь вопрос, что принесло нашей стране большее потрясение – Февральская или Октябрьская. Я считаю, что и то, и то. И опять-таки, когда мы говорим о примирении, желательно, чтобы это были не слова, а конкретное дело.

– А как этого достичь?

– Здесь надо уметь доказывать свою правоту не ожесточенно и без драки, аргументами. Вот, например, у нас в Крыму мы на протяжении многих лет пытаемся вернуть дореволюционные названия нашим улицам. Улица Александра Невского, была улица Розы Люксембург. Улица Долгоруковская, была улица Карла Либкнехта. Пытаемся вернуть дореволюционное название улицы Екатерининская, сейчас это улица Карла Маркса. Можно уважать Карла Маркса, тот, кто уважает – ради Бога, без вопросов, он великий экономист, хотя, мне кажется, русских людей не очень любил, и Россию. Но, все-таки, Екатерина для России сделала, я не знаю, в миллион раз больше, и для Крыма, прежде всего. Потому что по манифесту Екатерины Крым был принят в состав России. Такие вроде мелочи для кого-то, а для нас это очень существенно. И, казалось бы, не очень же следует выяснять, какой ты политической силы – коммунист или «Единая Россия», или ЛДПР. В вопросах патриотизма, в вопросах нашей общей истории, нашего общего достояния надо находить согласие. У нас примирение не на словах, а на деле в чем выражается? У нас же не произошел поголовный слом после разрушения Советского Союза всего того, что там было от Советского Союза. То есть, мы сохранили всё от Советского Союза, помним и чтим великие страницы истории в нашей жизни. Мы восстановили, в частности, многое из того, что было потеряно в годы Советского Союза. Честно говоря, к советской власти все должны нормально относиться, потому что мы и сейчас живем во времена советской власти, избирая Советы. Советы избирают руководителей. Я считаю, что, по большому счету, мы живем в согласии, и примирение в реальной жизни произошло. Некоторые детали еще следует доработать.

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