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Украина
Порошенко приказал ракетным войскам готовиться к возвращению в Донбасс
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    Порошенко приказал ракетным войскам готовиться к возвращению в Донбасс

    15:06  3 Ноября 2017
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    Порошенко приказа ракетным войскам готовиться к возвращению в Донбасс

    Киев, 3 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ракетные войска должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе, если в этом будет необходимость. Об этом они заявил в ходе визита в воинскую часть в Киевской области.

    Он заявил, что ракетные войска должны постоянно оттачивать сове мастерство, а также быстрое реагирование, передислокацию и развертывание артиллерийских и ракетных систем.

    «Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны», — заявил Порошенко.

    Стоит отметить, что сегодня на Украине празднуют день ракетных войск и артиллерии, а также день инженерных войск. Порошенко поздравил украинских ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, отметив, что их «мужество и героизму повышается с каждым днем». Кроме того, Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором запечатлена демонстрация работы ствольной и реактивной артиллерии.

     

    Напомним, 2 ноября вооруженные силы Украины провели летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности в Херсонской области у границ Крыма. По данным украинского оборонного ведомства, в испытаниях были задействованы экипажи военной авиации, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация. В свою очередь власти Крыма заявил, что украинским военным не удастся напугать жителей полуострова ракетными испытаниями, отметив, что Россия способна обеспечить безопасность своих граждан.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #порошенко #ракетные войска #донбасса
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