Кого съедят первым: встреча Путина с Трампом и судьба «империи доллара»

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На мировых финансовых рынках продолжается ралли. Растет все: фондовые индексы, цены на нефть и другие сырьевые товары, курсы криптовалют и т. д.

Вопрос в том, как долго еще будет продолжаться это «бычье» ралли и что последует за ним. Длительная «мягкая посадка»? Или быстрый катастрофический обвал, из которого придется выбираться несколько десятилетий, — дай бог, без новой глобальной войны?

Интересно, что вариант с бесконечным ростом сегодня уже никем всерьез не рассматривается. И вовсе не только из-за памятной Великой Депрессии 30-х годов или куда более близкого по времени кризиса 2008–09 годов.

Главную роль играет понимание того, что никакого роста в реальном секторе экономики, производящем товары и услуги для потребительского рынка, не было и нет. Нет даже новых технологий, которые в обозримом будущем могли бы обеспечить такой рост. А те, что есть, носят весьма специфический характер, пытаясь «залезть» внутрь живого организма (человеческого, в том числе) с целью повлиять на его генетику и физиологию.

«Баксов» слишком много

Пока еще трудно сказать, сумеет ли человечество при помощи подобных манипуляций, в конце концов, превратить себя в предсказанный Александром Зиновьевым «человейник», с появлением биологически различных «каст», или же научится создавать «цифровых двойников» личности.

В любом случае, это дело весьма отдаленного будущего. Сегодня же речь идет, повторюсь, о параметрах «второй волны» глобального системного кризиса.

С этой точки зрения, нынешний рост более чем понятен. Эмиссионное давление «денежной массы» в экономике повышено настолько, что оно не только поднимает курсы акций и фьючерсов, но уже начало «наполнять паруса» и сырьевого сектора.

Сочетание этих факторов — свидетельство того, что «пузырь» надут уже до предела и готов лопнуть. «Отстройка» Китая, России и ряда других государств от «долларовой зоны» заметно ускоряет эти процессы, поскольку снижает объем мировых транзакций, номинированных в «вечнозеленых». Визит Владимира Путина в Иран — наглядное тому подтверждение.

«Перспектива заработка на инвестициях в акции компаний США в следующее десятилетие практически отсутствует, так как рынок уже капитализировал все будущие прибыли», — утверждается в недавно опубликованном докладе германской Allianz Global Investors.

Да если бы только американских компаний это касалось! Речь-то идет обо всем мире. Кстати, российские компании уже не представляют собой исключение из общего правила: их Р/Е, то есть отношение капитализации к прибыли, в настоящее время находится на уровне 15–20. Правда, происходит это, в основном, за счет умышленного занижения размера прибылей.

Например, в отчете Газпрома по МФСО за 2016 год отмечается рост операционных расходов на 609,481 млрд рублей, или на 13% по сравнению с 2015 годом, соответственно, прибыль от продаж за год снизилась на 502,721 млрд рублей.

Чем все это нам грозит?

Различные сценарии краха «империи доллара» прописаны неоднократно и с высокой детализацией. Неопределенность касается только того, какой из них (и все-таки — когда?) начнет реализовываться на практике.

Во многом это зависит от действий такого глобального финансового регулятора, как Федрезерв США (в широком смысле, включая его участников и бенефициаров). И то, что Дональд Трамп предложил на пост главы ФРС кандидатуру Джерома Пауэлла как преемника Джанет Йеллен, весьма симптоматично.

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Пауэлл — сторонник «мягкой» кредитной политики, а из-за повышения учетной ставки ФРС первый год президентства «Большого Дональда» завершится, судя по всему, с ростом федерального долга в пределах «всего лишь» 700–800 млрд долларов, тогда как при Бараке Обаме он ежегодно рос более чем по триллиону.

Поскольку «дозу» этого финансового наркотика можно только увеличивать, нынешняя «ломка» американского госаппарата и требование 45-го президента США вообще снять «потолок» федерального долга более чем понятны.

Вообще, такой выбор Трампа свидетельствует прежде всего о том, что планы «раздербанить» ФРС и за ее счет решить финансовые проблемы американского государства пока отложены. А значит, на повестке дня остается два актуальных варианта действий.

Первый — пытаться «раздербанить» Евросоюз, в первую очередь Германию.

Второй — еще «поднажать» на Россию, чего от Трампа требует «глубинное государство» и что является прямым продолжением политики официального Вашингтона, начиная с весны 2014 года.

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Из этих вводных, видимо, и придется исходить в ближайшем будущем. Это, в свою очередь, предполагает два варианта стратегических действий России (оба — в связке с Китаем): или «дать добро» на германский вариант, или помочь Берлину и «вызвать огонь на себя».

Предполагаемая встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС, скорее всего, разрешит на эту дилемму.