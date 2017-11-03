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Кадыров прокомментировал слухи о покупке нового iPhone X
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    Кадыров прокомментировал слухи о покупке нового iPhone X

    14:06  3 Ноября 2017  /обновлено: 14:08  03 Ноября 2017
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    Кадыров опроверг информацию о покупке им нового iPhone X

    Москва, 3 ноября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не «гоняется за айфонами».

    Сегодня в Telegram-канал «Караульный» появилась информация о том, что Рамзан Кадыров уже пользуется iPhone X. Канал ссылается на источники в руководстве Чеченской республики.

    «Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», — ответил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Ранее «URA.RU» сообщало, что в Москве очередь за iPhone X парализовала движение на Тверской улице.

    Напомним, продажи iPhone X во всем мире стартовали сегодня. В Москве магазины реселлеров открыли двери уже в 8 утра.

    Автор: Юлия Кошкина
    #кадыров #iphone
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