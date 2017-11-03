Дейр эз-Зор: САА находится в 45 километрах от Абу-Кемаля

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Дейр эз-Зор, 3 ноября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ приближаются к последнему оплоту «Исламского государства»1 в Дейр эз-Зоре.

Военные источники в Сирии сообщают, что в данный момент Сирийская арабская армия и ее союзники находится в 45 километрах от последнего из крупных городов, захваченных террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Дейр эз-Зор. Наступление обеспечивают ВКС РФ, отмечается, что накануне группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла массированный удар по объектам игиловцев.

Ранее сообщалось, что в штурме Абу-Кемаля примут участие ливанская «Хезболла», иранский КСИР, афганская «Лива Фатемийюн» и бойцы иракской милиции «Хашд аш-Шааби».

1 Организация запрещена на территории РФ.