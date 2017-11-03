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Выставка костюмов и аксессуаров из «Матильды» Учителя открылась в ГУМе
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    Выставка костюмов и аксессуаров из «Матильды» Учителя открылась в ГУМе

    13:55  3 Ноября 2017
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    Выставка костюмов и аксессуаров из «Матильды» Учителя открылась в ГУМе

    Москва, 3 ноября. В столичном ГУМе открылась экспозиция, на которой представлены костюмы и украшения из нашумевшего фильма Алексея Учителя «Матильда». На выставке представлено более 70 экспонатов.

    Всего для «Матильды» было создано порядка семи тысяч уникальных нарядов и аксессуаров. Для их создания специалисты изучили документы и фотографии начала XX века, ознакомились с частными и музейными коллекциями и эскизами, сообщает РИАМО со ссылкой на организаторов.

    В ГУМе представят избранные экземпляры костюмов и украшений, сопроводив их моделями декораций и кадрами из ленты. По словам организаторов, в экспозиции можно будет увидеть бальные, визитные и вечерние платья, парадные и военные мундиры, балетные пачки и корону.

    Выставка продлится в ГУМе до 22 ноября.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #выставка #матильда #учитель #костюмы
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