Выставка костюмов и аксессуаров из «Матильды» Учителя открылась в ГУМе

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Москва, 3 ноября. В столичном ГУМе открылась экспозиция, на которой представлены костюмы и украшения из нашумевшего фильма Алексея Учителя «Матильда». На выставке представлено более 70 экспонатов.

Всего для «Матильды» было создано порядка семи тысяч уникальных нарядов и аксессуаров. Для их создания специалисты изучили документы и фотографии начала XX века, ознакомились с частными и музейными коллекциями и эскизами, сообщает РИАМО со ссылкой на организаторов.

В ГУМе представят избранные экземпляры костюмов и украшений, сопроводив их моделями декораций и кадрами из ленты. По словам организаторов, в экспозиции можно будет увидеть бальные, визитные и вечерние платья, парадные и военные мундиры, балетные пачки и корону.

Выставка продлится в ГУМе до 22 ноября.