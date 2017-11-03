Дейр эз-Зор взят: эксперт о будущем Сирии после освобождения последнего крупного оплота ИГИЛ

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Сирийская арабская армия (САА) полностью восстановила контроль над городом Дейр эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA. Дейр эз-Зор — последний крупный оплот боевиков в Сирии, поэтому вероятнее всего, боевики предпримут попытки отбить город, считает собеседник Федерального агентства новостей кандидат социологических наук, член Общественной палаты РФ (4-го созыва) Алексей Гришин.

«Тем более, что американцы дают боевикам возможность перегруппироваться и получить подкрепление с территории Ирака. Мы наблюдаем явно не союзнические действия наших американских партнеров. Несмотря на то, что мы не входим в коалицию, США могли бы согласовывать некие действия с российской стороной на дальних подступах. В принципе, коренной перелом наступил, — комментирует для ФАН Алексей Гришин. — Он не смог бы наступить при поддержке российских ВКС, поскольку в ключевые моменты всех сражений нашими силами выводились из строя пункты управления ИГИЛ, основные организационные элементы действий боевиков, уничтожались крупные опорные, что серьезно помогало сирийской армии. Роль ВКС РФ здесь решающая. И так считаю не только я: практически все военные эксперты сходятся во мнении, что без российских ВКС такое успешное наступление сирийской армии было бы в целом невозможно».

По данным военного источника, военнослужащие армии Башара Асада во главе с элитным спецподразделеним «Силы Тигров» и при участии «Хезболлы», и других союзных проправительственных сил освободили столицу провинции от террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Также отмечается, что военным при поддержке ВКС РФ с воздуха удалось нейтрализовать большое количество террористов, включая лидеров и иностранных наемников на подступах к городу. Также были уничтожены склады с оружием и боеприпасами.

Инженерные подразделения в армии следят за осмотром улиц, площадей и зданий в окрестностях города Дейр эз-Зор. На данный момент саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывных устройств, заложенных боевиками «самопровозглашенного халифата», говорится в сообщении военного источника.

«Есть еще населенные пункты южнее Дейр эз-Зора, но они не имеют такого стратегического значения. Дейр эз-Зор был важен тем, что фактически в окружении его от боевиков удержала небольшая сирийская группа, — говорит эксперт. — Когда САА при поддержке ВКС РФ удалось прорваться в город и воссоединиться с основными силами, это нанесло огромный военный, но, самое главное, морально-политический урон боевикам. Террористы находятся в стадии эвакуации, так скажем. Террористы забирают у убитых боевиков документы, переделывают и готовятся к бегству. Речь, разумеется, идет о командирах подразделений, которые представляют важное значение для террористического командования. Рядовых экстремистов бросают в бой для сдерживания сирийской армии и эвакуации командования».

Эксперт считает, что в ближайшее время в СМИ появятся сообщения о массовой ликвидации лидеров ИГИЛ, и эти сообщения будут исходить с подачи террористического командования.

Несмотря на то, что военным удалось восстановить контроль над всей территорией Дейр эз-Зора, подчеркивает собеседник ФАН, радоваться пока рано, поскольку опасность продолжает существовать в городе Абу-Кемаль.

«Вся проблема при взятии таких городов заключается не в уничтожении боевиков, а в минимизации потерь среди мирного населения. В принципе, по массовым скоплениям террористов могут быть нанесены массированные ракетные или ракетно-бомбовые удары. Но мы не можем себе позволить этого», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.