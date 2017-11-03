Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Генштаб ВС Сирии объявил о полном освобождении Дейр эз-Зора от ИГ
Общество
ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

    13:54  3 Ноября 2017
    1072

    ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

    Москва, 3 ноября. Сотрудники ФСБ задержали в Москве членов местной ячейки движения «Артподготовка», которые готовили поджоги административных зданий 4-5 ноября.

    В ведомстве пояснили, что экстремисты также планировали нападения на сотрудников полиции, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. При задержании у злоумышленников было изъято 15 бутылок с зажигательной смесью.  Против них может быть возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт».

    ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

    По информации ФСБ, «Артподготовка» связана с российским политиком Вячеславом Мальцевым, который создал движение для организации в России госпереворота. Напомним, что в июле Мальцев стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Опасаясь уголовного преследования, он покинул Россию.

    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #фсб #задержание #поджоги #экстремисты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        13:58   3 Ноября 2017
        159
        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        13:54   3 Ноября 2017
        1039
        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        12:48   3 Ноября 2017
        177
        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        9:49   3 Ноября 2017
        1537