ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

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Москва, 3 ноября. Сотрудники ФСБ задержали в Москве членов местной ячейки движения «Артподготовка», которые готовили поджоги административных зданий 4-5 ноября.

В ведомстве пояснили, что экстремисты также планировали нападения на сотрудников полиции, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. При задержании у злоумышленников было изъято 15 бутылок с зажигательной смесью. Против них может быть возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт».

По информации ФСБ, «Артподготовка» связана с российским политиком Вячеславом Мальцевым, который создал движение для организации в России госпереворота. Напомним, что в июле Мальцев стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Опасаясь уголовного преследования, он покинул Россию.