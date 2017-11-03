«Отлично подойдет для фото в Instagram»: в Сети продают коробки от iPhone X

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Москва, 3 ноября. В России стартовали продажи нового смартфона от Apple iPhone X. В Москве новинка от Apple вызвала небывалый ажиотаж. Около 500 человек выстроились в очередь на Тверской улице в предвкушении долгожданной покупки.

Многие из них занимали места заранее, запасаясь теплой одеждой, пледами и термосами с горячим чаем. Предприимчивые горожане продавали свои места в очереди. Однако наиболее находчивые люди начали продавать коробки от нового смартфона, о чем свидетельствуют объявления в Сети. За пустую коробку от iPhone X продавцы просят 7,5 тысячи рублей, передает телеканал РЕН ТВ.

«Отлично подойдет для фото в Instagram. Порази друзей роскошью», — говорится в объявлении.

Кроме того, по данным СМИ, молодой парень привел на Тверскую ветерана Великой Отечественной войны, чтобы купить смартфон iPhone X вне очереди, что вызвало негодование со стороны пользователей соцсетей.