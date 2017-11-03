Шойгу пообещал сняться в фильме про Россию

В Избранное

Москва, 3 ноября. Министр обороны Российской Федерации и президент Русского географического общества Сергей Шойгу пообещал сняться в одной из серий фильма о России. Об этом рассказала его советник по информационной политике Анастасия Чернобровина на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Лучший гид России».

«Жалко, что организаторы не могут принимать участие ни в фотоконкурсе, ни в конкурсе гидов. Но однажды, если у акции будет большое будущее, а Сергей Кужугетович нам обещает, что будет не 5, не 10, а 20 и 30 фильмов, то в одном из них он обязательно снимется», — заявила Чернобровина.

Отметим, Сергей Шойгу в пятницу принимал участие в церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Лучший гид России» на третьем фестивале Русского географического общества. Именно Министр обороны Российской Федерации вручил специальный приз десятилетнему мальчику из Ярославля, который представился как будущий член общества.

Напомним, все победители конкурса станут героями серии телевизионных фильмов о России.