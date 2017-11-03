Сирия: эксперт объяснил, почему США не подпускают гуманитарную помощь к Ат-Танфу

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Минобороны Российской Федерации обвинило США в срыве гуманитарных поставок в Сирии и в создании в районе Ат-Танфа лагеря для подготовки антиправительственных боевиков.

Так, напомнили российские военные, вблизи незаконной американской военной базы в Ат-Танфе существует палаточный лагерь для беженцев Эр-Рукбан. Американцы создали вокруг своей военной базы настоящую зону отчуждения радиусом в 55 километров. Всем, кто пересекает эту линию, они грозят физическим уничтожением. Такие действия мешают специалистам российского Центра по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны доставлять в Эр-Рукбан продовольствие и другие гуманитарные грузы. Из-за этого жизненные условия в лагере ухудшаются с каждым днем.

Более того, неподалеку от Эр-Рукбана американские военные создали второй лагерь — на этот раз уже для подготовки боевиков из числа лояльных им местных племен. США собирают там комбатантов из Восточного Каламуна, Эль-Карьятейна и сирийской пустыни, чтобы создать еще одну подконтрольную себе фракцию «умеренной» оппозиции — «Национальную сирийскую армию». Присутствие вблизи палаточного городка для беженцев вооруженных представителей бандформирований делает ситуацию там просто катастрофической.

В Минобороны добавляют, что подобные действия США и союзных им сил Международной коалиции являются «грубейшим нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военное преступление».

Военный эксперт Юрий Котенок полностью согласен с оценками Минобороны. К несчастью, это уже не первое грубейшее нарушение американцами военного и гуманитарного права на Ближнем Востоке. В Сирии, как раньше в Ираке и Афганистане, США предпочитают опираться на «право сильного» и им совершенно нет дела до потерь среди местного мирного населения.

«Если в Ираке и Сирии американцы бомбят целые города, применяя при этом запрещенные всеми международными конвенциями виды вооружения, то, я думаю, им нет особого дела до гуманитарного кризиса в лежащем у них под боком лагере для беженцев. Более того, американцы намерено создают такие взрывоопасные ситуации и закрывают коридоры поставки гуманитарных грузов к беженцам, чтобы лучше манипулировать ситуацией в Сирии и за ее пределами. В конце концов, голодных беженцев всегда можно направить в нужном направлении. Кроме того, из США и из Европы всегда можно привести в Эр-Рукбан журналистскую группу, она снимет происходящее там, а потом скажет, что все эти гуманитарные проблемы вызваны действиями сирийской армии и Воздушно-космических сил РФ. Все это технологии манипуляции общественным мнением. Беженцы Эр-Рукбана используются американцами как средство информационной войны. Именно потому США и не подпускают гуманитарную помощь к Ат-Танфу», — заявил Котенок в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Военные действия на юге Сирии и появляющийся то тут, то там «племенной спецназ» доказывают, что лагерь для боевиков, созданный поблизости от Эр-Рукбана и Ат-Танфа, также используется США на полную катушку.

«Создание этого лагеря — это подтверждение того, что окончательное освобождение Сирии от терроризма невозможно до тех пор, пока на территории страны есть военные базы и местности, контролируемые американцами или их союзниками. Террористов пестуют, готовят и подкармливают — я имею в виду все виды снабжения, в том числе военного — страны Запада и, прежде всего, США», — поясняет Юрий Котенок.

Американская база в Ат-Танфе и «периметр безопасности» в 55 километров вокруг нее — действительно, военное преступление и нарушение всех возможных международных норм, на которых основывается современная политика. Это не что иное, как оккупация суверенной территории другой страны, без оглядки на ООН и ее Совет безопасности. Тем не менее это не первое и, возможно, не последнее такое преступление США.