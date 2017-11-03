Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Генштаб ВС Сирии объявил о полном освобождении Дейр эз-Зора от ИГ
Новости Сирии
Сирия: эксперт объяснил, почему США не подпускают гуманитарную помощь к Ат-Танфу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: эксперт объяснил, почему США не подпускают гуманитарную помощь к Ат-Танфу

    14:13  3 Ноября 2017
    91

    Сирия: эксперт объяснил, почему США не подпускают гуманитарную помощь к Ат-Танфу

    Минобороны Российской Федерации обвинило США в срыве гуманитарных поставок в Сирии и в создании в районе Ат-Танфа лагеря для подготовки антиправительственных боевиков.

    Так, напомнили российские военные, вблизи незаконной американской военной базы в Ат-Танфе существует палаточный лагерь для беженцев Эр-Рукбан. Американцы создали вокруг своей военной базы настоящую зону отчуждения радиусом в 55 километров. Всем, кто пересекает эту линию, они грозят физическим уничтожением. Такие действия мешают специалистам российского Центра по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны доставлять в Эр-Рукбан продовольствие и другие гуманитарные грузы. Из-за этого жизненные условия в лагере ухудшаются с каждым днем.

    Более того, неподалеку от Эр-Рукбана американские военные создали второй лагерь — на этот раз уже для подготовки боевиков из числа лояльных им местных племен. США собирают там комбатантов из Восточного Каламуна, Эль-Карьятейна и сирийской пустыни, чтобы создать еще одну подконтрольную себе фракцию «умеренной» оппозиции — «Национальную сирийскую армию». Присутствие вблизи палаточного городка для беженцев вооруженных представителей бандформирований делает ситуацию там просто катастрофической.

    Американские военные создали второй лагерь

    В Минобороны добавляют, что подобные действия США и союзных им сил Международной коалиции являются «грубейшим нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военное преступление».

    Военный эксперт Юрий Котенок полностью согласен с оценками Минобороны. К несчастью, это уже не первое грубейшее нарушение американцами военного и гуманитарного права на Ближнем Востоке. В Сирии, как раньше в Ираке и Афганистане, США предпочитают опираться на «право сильного» и им совершенно нет дела до потерь среди местного мирного населения.

    «Если в Ираке и Сирии американцы бомбят целые города, применяя при этом запрещенные всеми международными конвенциями виды вооружения, то, я думаю, им нет особого дела до гуманитарного кризиса в лежащем у них под боком лагере для беженцев. Более того, американцы намерено создают такие взрывоопасные ситуации и закрывают коридоры поставки гуманитарных грузов к беженцам, чтобы лучше манипулировать ситуацией в Сирии и за ее пределами. В конце концов, голодных беженцев всегда можно направить в нужном направлении. Кроме того, из США и из Европы всегда можно привести в Эр-Рукбан журналистскую группу, она снимет происходящее там, а потом скажет, что все эти гуманитарные проблемы вызваны действиями сирийской армии и Воздушно-космических сил РФ. Все это технологии манипуляции общественным мнением. Беженцы Эр-Рукбана используются американцами как средство информационной войны. Именно потому США и не подпускают гуманитарную помощь к Ат-Танфу», — заявил Котенок в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    В Ираке и Сирии американцы бомбят целые города

    Военные действия на юге Сирии и появляющийся то тут, то там «племенной спецназ» доказывают, что лагерь для боевиков, созданный поблизости от Эр-Рукбана и Ат-Танфа, также используется США на полную катушку.

    «Создание этого лагеря — это подтверждение того, что окончательное освобождение Сирии от терроризма невозможно до тех пор, пока на территории страны есть военные базы и местности, контролируемые американцами или их союзниками. Террористов пестуют, готовят и подкармливают — я имею в виду все виды снабжения, в том числе военного — страны Запада и, прежде всего, США», — поясняет Юрий Котенок.

    Американская база в Ат-Танфе и «периметр безопасности» в 55 километров вокруг нее — действительно, военное преступление и нарушение всех возможных международных норм, на которых основывается современная политика. Это не что иное, как оккупация суверенной территории другой страны, без оглядки на ООН и ее Совет безопасности. Тем не менее это не первое и, возможно, не последнее такое преступление США.

    «Из-за американцев международное право де-факто сейчас не действует на территории Сирии. Отсюда проистекают многие гуманитарные проблемы страны. При этом мы видим, что США постоянно усиливают давление на Россию на уровне ООН. Они даже говорят о реформировании Совбеза с тем, чтобы Россия больше не могла использовать там свое право вето. Они аргументируют свою тактику тем, что РФ якобы систематически нарушает международно-правовые нормы. Но ситуация, сложившаяся на юге Сирии вокруг Ат-Танфа, показывает нам, что все это политическая игра. Когда это нужно им самим, американцы даже не думают считаться с какими-либо нормами», — суммирует свою точку зрения Юрий Котенок.

    Автор: Иван Верихов
    #беженцы #россия #сша #сирия #минобороны рф #гуманитарная помощь #юрий котенок #лагерь #ат-танф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        13:58   3 Ноября 2017
        151
        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        13:54   3 Ноября 2017
        972
        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        12:48   3 Ноября 2017
        177
        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        9:49   3 Ноября 2017
        1528