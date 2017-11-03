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Скользкие темы: Минобрнауки попросило не говорить о презервативах на открытом уроке о ВИЧ
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    Скользкие темы: Минобрнауки попросило не говорить о презервативах на открытом уроке о ВИЧ

    13:44  3 Ноября 2017
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    Скользкие темы: Минобрнауки попросило не говорить о презервативах на открытом уроке о ВИЧ

    Москва, 3 ноября. Исполнитель проекта всероссийского онлайн-урока по профилактике ВИЧ для старшеклассников и студентов Сергей Буланов рассказал о скандале, разгоревшемся в Минобрнауки из-за слова презерватив. 

    В комментарии газете «Коммерсантъ» Буланов уточнил, что чиновники министерства считают употребление слова «презерватив» недопустимым в ходе открытого урока. Кроме того, в Минобрнауки, как сообщил Буланов, заранее потребовали согласовать все ответы на вопросы пользователей. 

    После этого, как признался он, совещание в Минобрнауки «впервые в жизни закончилось скандалом по его вине».

    «Я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ. Мы предложили Минобрнауки провести обсуждение в игровой форме, например, устроить баттл между командами из двух регионов. Однако чиновники рекомендовали уйти от «скользких тем» и поговорить о нравственности», - посетовал Буланов.

    Он также назвал позицию ведомства «удивительной», «основанную на подмене профилактики ВИЧ профилактикой нравственных ценностей».  В частности, по его словам, в Минобрнауки запретили на онлайн-уроке произносить слово «презерватив».

    Однако, как заверил исполнитель проекта, несмотря на все сложности подготовка к онлайн-уроку будет продолжена.

    «Исполнители проекта будут ориентироваться на экспертов Минздрава и Роспотребнадзора, а не на Минобрнауки», — заключил он.
     

    Автор: Алексей Громов
    #вич #урок #презерватив
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