Президент Чехии может посетить Россию в конце ноября

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Прага, 3 ноября. Чешский президент Милош Земан с большой делегацией предпринимателей совершит визит в Россию с 20 по 24 ноября этого года.

Об этом РИА Новости сообщил источник в канцелярии главы Чехии.

Земан прибудет в Россию по приглашению президента России Владимира Путина, встреча с которым пройдет 21 ноября в Сочи. На следующий день, 22 ноября, запланирована встреча с Дмитрием Медведевым в Москве. В столице президент Чехии посетит форум с участием российских и чешских предпринимателей, а затем направится в Екатеринбург, где состоится еще один российско-чешский предпринимательский форум.

Ранее президент Чехии посетил Москву 9 мая 2015 года, где участвовал в торжествах по случаю 70-летия Победы над фашизмом.