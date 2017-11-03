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Политика
Президент Чехии может посетить Россию в конце ноября
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    Президент Чехии может посетить Россию в конце ноября

    13:34  3 Ноября 2017
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    Президент Чехии может посетить Россию в конце ноября

    Прага, 3 ноября. Чешский президент Милош Земан с большой делегацией предпринимателей совершит визит в Россию с 20 по 24 ноября этого года.

    Об этом РИА Новости сообщил источник в канцелярии главы Чехии.

    Земан прибудет в Россию по приглашению президента России Владимира Путина, встреча с которым пройдет 21 ноября в Сочи. На следующий день, 22 ноября, запланирована встреча с Дмитрием Медведевым в Москве. В столице президент Чехии посетит форум с участием российских и чешских предпринимателей, а затем направится в Екатеринбург, где состоится еще один российско-чешский предпринимательский форум.

    Ранее президент Чехии посетил Москву 9 мая 2015 года, где участвовал в торжествах по случаю 70-летия Победы над фашизмом.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #чехия #земан
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