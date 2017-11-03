Эксперты назвали сроки снижения цен на iPhone X в России

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Москва, 3 ноября. Эксперты считают, что до января новая модель iPhone останется дефицитным товаром.

Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что до января эта модель телефона будет в дефиците, однако уже после новогодних праздников ее можно будет купить без каких-либо проблем. Аналитик считает, что не стоит ожидать сильного снижения цен на вторичном рынке, по крайней мере, первые полгода, пишет RT.

Огромный спрос на аппарат спровоцировали небольшие поставки телефона в Россию, а также правильно подогретый ажиотаж. Все вместе создает у покупателей ощущение, что спрос на эту модель огромный. При этом цена девайса ясно дает понять, что в России вряд ли найдется большое количество людей, готовых его купить, подчеркнул эксперт.