Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

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Первый заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014—2016 годах Владимир Шульмейстер рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Киеве о крахе транспортной системы Украины за последние три года. Одной из причин этого он считает последствия катастрофы над Украиной малайзийского Boeing-777 рейс MH17 летом 2014 года.

«За последние три года произошли колоссальные изменения в системе транспорта Украины, связанные с геополитикой, — рассказал Владимир Шульмейстер корреспонденту ФАН. — И это привело к очень серьезным изменениям в структуре транспортных коридоров через Украину, которые обеспечивают страну транзитными потоками. Это повлияло на все виды транспорта. Начнем с авиации. Если мы говорим про «Аэрорух» (Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» — прим. ФАН), то в доходах «Аэроруха» доходы от транзита резко упали. В 2013 году эти доходы составляли 83%, на сегодня — это порядка 20%».

По словам бывшего замминистра Украины, этому есть несколько причин.

«Первая причина — геополитическая, — отметил Владимир Шульмейстер. — Это катастрофа рейса МН17, это закрытое небо над востоком. В связи с этим большинство международных авиалиний перестроили свои маршруты и сегодня облетают Украину. «Аэрорух» делает все возможное, чтобы вернуть часть транзитов, и частично это удается. Вторая причина, которая сыграла против транзитов, — это увеличение количества внутренних перевозок, их количество за последние два-три года увеличивалось и продолжает расти. Но доходы «Аэроруха» однозначно сильно упали в связи с геополитической ситуацией».

По словам собеседника ФАН, кризис последних лет коснулся и украинских железных дорог, которые лишились трети доходов от транзитных перевозок.

«Далее «Укрзализниця» — за эти три года украинская железная дорога потеряла порядка 30% транзита, — отметил Шульмейстер. — Причем «Укрзализниця» — это двигатель транспортной системы Украины. Так исторически сложилось, что за 80% грузоперевозок на Украине отвечает «Укрзализниця», это очень большая доля, поэтому падение транзита на 30% привело к значительной потере грузопотока. Здесь есть несколько причин, одна из них — тоже геополитическая, но есть и другие причины. Они связаны с тем, что транзитный поток украинской железной дороги — это не только «Укрзализниця», это еще и морские и речные порты. «Укрзализниця» плюс порты, плюс портовые сборы — к сожалению, громоздкость этой структуры привела к проигрышу в конкуренции. Плюс процедуры, которые действуют в портах, не способствуют тому, чтобы этот транзитный потенциал Украины реализовывался в достаточной мере».

По словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины, за последние три года транзит через украинские порты упал примерно в 2,5 раза.

«Это произошло по тем же самым причинам — из-за неэффективности и устарелой инфраструктуры портов, — считает Шульмейстер. — Больше всего пострадали такие порты как Черноморск, меньше пострадал порт Южный (под Одессой — прим. ФАН) по той причине, что Южный — это самый перспективный порт с точки зрения глубин, и там есть активный частный оператор, который пытается наращивать грузопоток через свои мощности».

Плохо обстоят дела на Украине и с автомобильным транспортом, признал собеседник ФАН.

«К сожалению, за последние три года было мало инвестиций в дороги, сейчас эта ситуация будет исправляться, и поэтому мы прогнозируем, что к автомобильному транспорту перейдет часть функций железной дороги, которая сегодня страдает, в том числе, в материально-техническом плане. Как вы знаете, есть недостаток вагонов, сейчас добавляется еще недостаток тяги. С первого января у нас будет защищенный дорожный фонд, который будет увеличиваться, в следующем году порядка 50-60 млрд гривен пойдет на ремонт автомобильных дорог. Надеемся, что эта сумма будет расти с каждым годом, соответственно, качество дорог будет улучшаться. Перспектив улучшения на железной дороге я пока не вижу по разным причинам, поэтому часть грузов будет, скорее всего, переходить с железнодорожного транспорта на автомобильный. Но по транзиту ситуация остается очень тяжелой и по автомобильному транспорту».

Причины этой ситуации, по мнению бывшего заместителя министра, в основном геополитические.