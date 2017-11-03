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Лавров: Приглашения на Конгресс сирийского нацдиалога разосланы всем оппозиционным силам
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    Лавров: Приглашения на Конгресс сирийского нацдиалога разосланы всем оппозиционным силам

    13:22  3 Ноября 2017
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    Лавров: Приглашения на Конгресс сирийского нацдиалога разосланы всем оппозиционным силам

    Москва, 3 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что приглашения на Конгресс национального диалога Сирии были разосланы и правительству САР, и всем сирийскийм оппозиционным силам.

    При этом министр заметил, что сейчас, по его мнению, нужно воздержаться от преждевременных прогнозов на эту тему.

    «Я считаю, что сейчас слишком много преждевременных разговоров, прогнозов на эту тему. Приглашения на конгресс были разосланы и правительству и, подчеркну это особо, абсолютно всем сирийским оппозиционным силам: как внутри Сирии, так и за ее пределами», — сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ.

    По словам министра, конгресс в Сочи станет «первой попыткой все-таки начать выполнять резолюцию 2254, которая постановила, что международное сообщество должно оказывать всяческое содействие сирийцев в организации инклюзивного межнационального диалога».

    Напомним, с инициативой проведения конгресса выступил на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин. Он пройдет в Сочи 18 ноября.

    Министерство иностранных дел уже опубликовало список из 33 приглашенных организаций. Участвовать в конгрессе отказался поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #лавров #конгресс национального диалога
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