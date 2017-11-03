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Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» заявила о восстановлении контроля над Аль-Рашидией
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    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» заявила о восстановлении контроля над Аль-Рашидией

    13:31  3 Ноября 2017
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    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» заявила о восстановлении контроля над Аль-Рашидией

    Алеппо, 3 ноября.  Боевики «Джебхат ан-Нусры» заявили, что отбили у правительственных войск ключевой город Аль-Рашидия.

    Накануне Сирийская арабская армия в результате массированной атаки захватила ключевой город Аль-Рашидия, который использовался боевиками для налетов на трассу, соединяющую Алеппо и Хаму, а также зачистила три населенных пункта в данном регионе.

    Медиа-крыло террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) сообщило утром в пятницу о восстановлении контроля над населенным пунктом Аль-Рашидия и прилежащими высотами на юге провинции Алеппо.

    Командование правительственных сил не подтвердило эту информацию. Сейчас САА продолжает военную операцию в районах Ас-Сафир и Аль-Хосс к югу от Алеппо.

    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» заявила о восстановлении контроля над Аль-Рашидией

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #джебхат ан-нусра #аль-рашидия
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