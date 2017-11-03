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Общество
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Украина
В ВСУ сняли на видео тест-драйв рюкзаков, из-за которых задержали сына Авакова
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    В ВСУ сняли на видео тест-драйв рюкзаков, из-за которых задержали сына Авакова

    15:23  3 Ноября 2017
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    Украинские военные сняли на видео тест-драйв рюкзаков Авакова

    Киев, 3 ноября. Украинские военные решили испытать рюкзаки, из-за которых было возбуждено уголовное дело о растратах в отношении сына главы украинского МВД Александра Авакова. Качество продукции оказалось очень низким.

    Рюкзаки Авакова служащим украинской Нацгвардии выдали перед командировкой в Донбасс. Военные решили проверить качество продукции, вызвавшей скандал. Тест-драйв они сняли на видео и выложили в сеть.

    Проверка показала, что аваковские рюкзаки, на закупку которых украинское МВД потратило почти 15 миллионов гривен (больше 500 тысяч долларов), не выдерживают малейшего физического воздействия, и их легко разорвать руками.

    «Как человек может на войну такое присылать и мутить на этом деньги?!» — прокомментировали военные результаты своего тест-драйва.

    Напомним, Аваков-младший был задержан 31 октября после проведенного в его квартире обыска. По решению Соломенского районного суда Киева, он не был помещен под стражу. У сына главы украинского МВД забрали паспорт и отпустили «под личное обязательство», обязав носить электронный браслет. Сам Аваков-младший назвал открытое на него дело попыткой давления на отца. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #аваков #тест-драйв #рюкзаки
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