Лавров назвал возмутительным давление на соцсети в США из-за ситуации вокруг RT

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Москва, 3 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров назвал возмутительным давление на социальные сети в США в связи ситуацией вокруг российских СМИ — RT и Sputnik.

Руководство сервиса микроблогов Twitter ранее сообщило о блокировках рекламы с каналов RT и Sputnik на основании расследования якобы имеющего место вмешательства России в президентские выборы в США. Известно, что сервис сам предлагал RT разместить большой объем рекламы во время кампании в 2016 году, в RT от предложения отказались.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, назвав это «возмутительным давлением» со стороны властей США.

«Я надеюсь, что эти представители электронных СМИ будут верны идеалам профессии журналиста, будут стараться писать правду и не поддаваться на абсолютно возмутительное давление и на прямое вмешательство в деятельность социальных сетей, которое сейчас оказывается в американском конгрессе, выдвигающем все новые обвинения и требования, не подкрепленные ни единым конкретным фактом», — сказал высокопоставленный дипломат во время общения с журналистами в Москве.

Напомним, что западные СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа через социальные сети, однако не предоставили необходимых доказательств. Facebook и Twitter сотрудничают с обеими палатами Конгресса США, которые ведут дело о «связях» американского президента с Россией. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к выборам в США. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал все обвинения голословными, лишенными доказательств. В Белом доме также опровергают заявление о сговоре с РФ.