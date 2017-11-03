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Лавров назвал возмутительным давление на соцсети в США из-за ситуации вокруг RT
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    Лавров назвал возмутительным давление на соцсети в США из-за ситуации вокруг RT

    13:29  3 Ноября 2017
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    Лавров назвал возмутительным давление на соцсети в США из-за ситуации вокруг RT

    Москва, 3 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров назвал возмутительным давление на социальные сети в США в связи ситуацией вокруг российских СМИ — RT и Sputnik. 

    Руководство сервиса микроблогов Twitter ранее сообщило о блокировках рекламы с каналов RT и Sputnik на основании расследования якобы имеющего место вмешательства России в президентские выборы в США. Известно, что сервис сам предлагал RT разместить большой объем рекламы во время кампании в 2016 году, в RT от предложения отказались. 

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, назвав это «возмутительным давлением» со стороны властей США. 

    Лавров назвал возмутительным давление на соцсети в США из-за ситуации вокруг RT

    «Я надеюсь, что эти представители электронных СМИ будут верны идеалам профессии журналиста, будут стараться писать правду и не поддаваться на абсолютно возмутительное давление и на прямое вмешательство в деятельность социальных сетей, которое сейчас оказывается в американском конгрессе, выдвигающем все новые обвинения и требования, не подкрепленные ни единым конкретным фактом», — сказал высокопоставленный дипломат во время общения с журналистами в Москве. 

    Напомним, что западные СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа через социальные сети, однако не предоставили необходимых доказательств. Facebook и Twitter сотрудничают с обеими палатами Конгресса США, которые ведут дело о «связях» американского президента с Россией. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к выборам в США. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал все обвинения голословными, лишенными доказательств. В Белом доме также опровергают заявление о сговоре с РФ.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #трамп #лавров
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