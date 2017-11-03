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Российская Федерация и Украина ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан». Такое сотрудничество будет абсолютно выгодно обеим сторонам, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, в настоящее время между Москвой и Киевом «есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ». Работники украинского предприятия «Антонов» могут заняться обслуживанием российских «Русланов» на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске.

«Это очень актуальная проблема для гражданской авиации России, потому что у нас есть такая славная авиакомпания, как «Волга-Днепр», которая эксплуатирует Ан-124-100 — уникальный самолет, не имеющий аналогов в мире по своей грузоподъемности и — самое важное — по возможности перевозить очень объемные грузы. Кроме того, полностью загруженный «Руслан» способен пересекать воздушное пространство любого океана без посадок. Этот самолет настолько успешен, что «Волга-Днепр» заполняется заказами на перевозки на год вперед», — говорит Смирнов.

В настоящее время в парке авиакомпании «Волга-Днепр» 12 самолетов Ан-124-100, и продлевать их ресурс необходимо каждые четыре тысячи летных часов. Самостоятельно Россия не может этого делать, так как держателем сертификата на воздушные суда остается украинское предприятие «Антонов».

«Поэтому перед нами встали очень серьезные проблемы из-за известных разногласий с Украиной. Каждый самолет требует постоянного технического ухода, постоянной смены запчастей, технического и электронного оборудования и т.д. Но вот все эти работы срывались украинской стороной. А я отмечу, что мы все время предлагали Киеву кооперацию в эксплуатации самолета и, более того, предлагали им взаимодействие в производстве новых «Русланов». Но от Украины постоянно следовали отказы. И вот, проходит сигнал, который можно назвать настоящей отдушиной. Я очень рад этому обстоятельству, дай бог, чтобы эта новость не оказалась фикцией», — продолжает эксперт.

По словам собеседника ФАН, начиная с 2014 года авиационная отрасль Украины находится в стагнации, ее не спасает даже взаимодействие с ближневосточными странами, которые закупают Ан-148 для внутренних перевозок.

«Украина очень много потеряла в самолетостроении за последнее время. Нужно же понимать, что «Антонов» производил очень хорошую воздушную технику — Ан-2, Ан-24, Ан-140, Ан-124-100. И от их продажи украинская сторона имела очень хорошие поступления в бюджет, однако сейчас даже в этой отрасли образовался огромный провал. Так что если Киев согласится на взаимодействие с Москвой, это будет абсолютно выгодно для них. Таким образом, они поддержат свою авиастроительную отрасль и вновь поднимут имидж КБ «Антонова». Другими словами, Россия может спасти авиационную отрасль Украины», — утверждает аналитик.

В свою очередь Объединенная авиастроительная корпорация России отказалась давать комментарии по поводу возможного возобновления сотрудничества с украинской стороной.

«Данную тему не комментируем», — заявил официальный представитель ОАК.

Стоит отметить, что Киев заинтересован в продлении сертификатов летной годности «Русланов», так как им также необходимо продлевать ресурс транспортных самолетов Ил-76МД, стоящих также на вооружении украинских ВВС. Так что в настоящее время намечается очень хорошая тенденция к возобновлению сотрудничества двух сторон. «Антонов» был создан в 2005 году для объединения существующего с 1989 года одноименного госпредприятия с производственной кооперацией киевского КБ Антонова. Предприятие создавало Ан-124-100 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

Напомним, «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет с грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет воздушное судно совершило в далеком 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984 по 2004 год. Всего было выпущено 55 машин, из которых в распоряжении Воздушно-космических сил России находится 26 (в летном состоянии — около 10 — прим. ред.). Еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе российской «Волга-Днепр» и украинской «Авиалинии Антонова».