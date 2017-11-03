В Кремле оценили желание Овечкина создать Putin Team за рубежом

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Москва, 3 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу хоккеиста Александра Овечкина, накануне объявившего о создании общественного движения в поддержку Владимира Путина.

Песков заявил, что в Кремле желание Овечкина «в целом, безусловно, поддерживают». При этом он заметил, что никакой дополнительной информацией на этот счет пока не обладает. «В какой форме будет эта инициатива организовываться, пока мы сказать не можем. Просто мы не знаем», — сказал он.

Как сообщалось ранее, 2 ноября Овечкин, играющий за сборную РФ, а также являющийся капитаном ХК НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сообщил, что создает за рубежом движение Putin Team — «Команда Путина».

Главной целью движения, по его словам, станет стремление объединение всех поддерживающих президента РФ в одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию».

