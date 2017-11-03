«АвтоВАЗ» резко увеличил продажи автомобилей Lada в октябре

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Москва, 3 ноября. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» за октябрь увеличила продажи автомобилей Lada на 22,9%. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, 249,8 тыс. автомобилей было реализовано на российском рынке за 10 месяцев.

Lada Granta остается у покупателей самой востребованной. За 10 месяцев продано 75,9 тыс. автомобилей,

За 10 месяцев продажи Lada Vesta превысили 61,3 тыс. автомобилей.

Lada XRAY оказалась лидером по темпам роста в октябре. Увеличение продаж компактного городского кроссовера по отношению к октябрю 2016 года составило 62,4%, а за 10 месяцев достигло 78,9%, передает интернет-портал «Ньюинформ».

Напомним, ранее сообщалось, что автомобильные салоны Lada испытывают острый дефицит новых универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross.