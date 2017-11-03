Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Генштаб ВС Сирии объявил о полном освобождении Дейр эз-Зора от ИГ
Общество
«АвтоВАЗ» резко увеличил продажи автомобилей Lada в октябре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «АвтоВАЗ» резко увеличил продажи автомобилей Lada в октябре

    13:47  3 Ноября 2017
    33

    «АвтоВАЗ» резко увеличил продажи автомобилей Lada в октябре

    Москва, 3 ноября. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» за октябрь увеличила продажи автомобилей Lada на 22,9%. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, 249,8 тыс. автомобилей было реализовано на российском рынке за 10 месяцев.

    Lada Granta остается у покупателей самой востребованной. За 10 месяцев продано 75,9 тыс. автомобилей,

    За 10 месяцев продажи Lada Vesta превысили 61,3 тыс. автомобилей.

    Lada XRAY оказалась лидером по темпам роста в октябре. Увеличение продаж компактного городского кроссовера по отношению к октябрю 2016 года составило 62,4%, а за 10 месяцев достигло 78,9%, передает интернет-портал «Ньюинформ».

    Напомним, ранее сообщалось, что автомобильные салоны Lada испытывают острый дефицит новых универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross.

    Автор: Тимур Румянцев
    #автоваз #lada
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        13:58   3 Ноября 2017
        164
        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        13:54   3 Ноября 2017
        1072
        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        12:48   3 Ноября 2017
        180
        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        9:49   3 Ноября 2017
        1541