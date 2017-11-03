Ирак: количество курдов-беженцев превысило 180 тысяч человек

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Эрбиль, 3 ноября. Курды массово бегут из спорных провинций из-за агрессии Багдада.

Региональное правительство Иракского Курдистана сообщило, что число вынужденно перемещенных лиц из провинции Киркук и других спорных территорий составило 183 тысячи человек. Курдское население массово бежит из-за опасения за свою жизнь. Наибольшую опасность, отмечают в Эрбиле, представляют ополченцы шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби», которые занимаются зачисткой курдского населения.

Отмечается, что боевые действия между армией Ирака и курдскими силами пешмерга начались 16 октября в провинции Киркук. Правительственные войска заявили, что силы пешмерга должны покинуть территорию региона, богатого нефтью. После чего начались гонения на курдское население провинции.