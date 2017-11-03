МИД РФ вызвал посла Австрии из-за невыдачи виз крымским журналистам

В Избранное

Москва, 3 ноября. Министерство иностранных дел РФ вынесло представление временному поверенному в делах Австрии в РФ в связи с невыдачей виз журналистам из Крыма.

Австрия отказала в выдаче виз журналистам крымских СМИ, которые в качестве участников направлялись на совещание на тему «Роль свободных СМИ во всеобъемлющем подходе к безопасности», проходящее в четверг и в пятницу в Вене.

Как рассказал на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, журналисты были зарегистрированы по всем правилам ОБСЕ. Министр сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией временный поверенный в делах Австрии был приглашен в МИД и получил соответствующее представление.

Лавров выразил надежду, что все страны, которые являются хозяйками проведения тех или иных мероприятий ОБСЕ, не будут допускать подобных действий впредь.

Министр добавил, что Москва считает невыдачу виз журналистам Крыма ошибкой, так как это лишает мировое сообщество возможности узнать правду о реальной ситуации на полуострове.

Ранее сообщалось, что постпредство России при ОБСЕ возмущено отказом австрийских властей выдать визы зарегистрированным на совещание ОБСЕ по свободе СМИ журналистам из Крыма.