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Песков: Важность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС трудно переоценить
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    Песков: Важность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС трудно переоценить

    13:05  3 Ноября 2017
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    Песков: Важность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС трудно переоценить

    Москва, 3 ноября. Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС, отметив, что значимость контактов такого уровня «трудно переоценить». 

    Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме, намеченного на 10-11 ноября, возможна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, таким образом прокомментировав заявление Белого дома о возможности контактов с Путиным.  

    «Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается», — отметил Песков. 

    По словам спикера Кремля, как только все детали будут согласованы, он сообщит. Песков акцентировал внимание на том, что значимость контактов Путина и Трампа «для всех международных дел трудно переоценить». Как сообщалось ранее, Трамп заявил о намерении обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг КНДР и Сирию. 

    Песков: Важность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС трудно переоценить

    Автор: Ирина Селезнева
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