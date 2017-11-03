Песков: Важность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС трудно переоценить

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Москва, 3 ноября. Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС, отметив, что значимость контактов такого уровня «трудно переоценить».

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме, намеченного на 10-11 ноября, возможна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, таким образом прокомментировав заявление Белого дома о возможности контактов с Путиным.

«Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается», — отметил Песков.

По словам спикера Кремля, как только все детали будут согласованы, он сообщит. Песков акцентировал внимание на том, что значимость контактов Путина и Трампа «для всех международных дел трудно переоценить». Как сообщалось ранее, Трамп заявил о намерении обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг КНДР и Сирию.