Новый метод воздействия США на Украину: Погребинский объяснил «охоту» на Порошенко

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Сегодня Соломенский районный суд Киева санкционировал выемку документов на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском». Изучать документацию будут следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Напомним, машиностроительное предприятие принадлежит действующему украинскому лидеру Петру Порошенко и его партнеру, народному депутату Верховной рады Игорю Кононенко.

Следствие изучит покупку Государственной пограничной службой Украины четырех бронемашин «Тритон», каждая из которых обошлась бюджету ведомства в 14,8 миллиона гривен, то есть более чем в три раза дороже рыночной стоимости. Общая сумма заключенных контрактов между пограничной службой и заводом — почти 60 миллионов гривен.

По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, на украинское руководство, в том числе и на Порошенко, открыта «охота» с подачи США. Прежние, «риторические», методы воздействия на Киев оказались неэффективны, поэтому, полагает эксперт, Вашингтон задействовал рычаг НАБУ.

«НАБУ открыло охоту на первых лиц государства. Сначала фигурантом уголовного дела стал экс-замминистра внутренних дел, теперь следователи будут изучать эпизод, связанный с Порошенко. Я не вижу здесь ничего неожиданного. Известно, что гарантом деятельности НАБУ является посольство Соединенных Штатов. Ясно, что этот инцидент — сигнал Порошенко о том, что увещеваний больше не будет, а будет оказываться прямое давление на президента и его окружение», — рассуждает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам аналитика, давление будет оказываться на министров, парламентариев и всех тех, кто тем или иным образом причастен к различного рода коррупционным схемам.

«Американское посольство опекает нашу страну, ему необходимо, чтобы Украина не дискредитировала функцию посольства. Американцы рассказывают, что Украина — это демократическая страна, ориентированная на Запад, где, правда, есть проблемы с коррупцией, которые необходимо разрешить. При этом каждый месяц на Западе растет количество публикаций о коррумпированном киевском режиме. В посольстве не могут с этим не считаться. А поскольку люди, близкие к Порошенко, несмотря на все истории, по-прежнему сидят на своих местах, в посольстве видят, что чисто риторические методы неэффективны, они начинают действовать через НАБУ», — подытожил Михаил Погребинский.

По словам политтехнолога и политолога, существует вероятность уголовного преследования депутатов Рады и прочих высоких чиновников, приближенных к украинскому лидеру.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения сыну главы МВД Украины Александру Авакову, его оставили под подпиской о невыезде. Аваков-младший проходит подозреваемым по «делу о рюкзаках», ему и возможным соучастникам вменяют растрату на сумму 14 миллионов гривен. Помимо Авакова-младшего по делу проходит экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь.