Размен КНДР на Украину: мир ждет встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже через неделю, во время саммита АТЭС во Вьетнаме.

«Это очень важная поездка. Пожалуй, самая важная за время моего президентского срока. Я поеду в Китай, в Японию, Южную Корею, Вьетнам. Я рассчитываю на встречу с Путиным. Это очень важно, потому что Россия может помочь нам с Северной Кореей, Сирией, Украиной. Да, нам нужно будет поговорить об Украине», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Редкие встречи

Первая и последняя официальная встреча Трампа и Путина в качестве президентов состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Обе стороны в официальных коммюнике о встрече назвали ее дружеской и конструктивной. Кроме того, Трамп во время беседы с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй назвал свою встречу с Путиным «потрясающей», а госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в своем интервью для прессы, что оба президента «очень быстро установили контакт» и между ними сложилась «позитивная химия».

Впрочем, впоследствии в комментариях прозвучали и иные оценки. Так, The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома рассказала, что беседа двух лидеров была достаточно напряженной. Согласно этому комментарию, Трамп эмоционально требовал от Путина доказательств, опровергающих подозрения о влиянии России на ход американских президентских выборов 2016 года. По словам издания, эта повестка встречи ожидаемо зашла в тупик, после чего, по обоюдному согласию, стороны перешли к внешнеполитической повестке.

Вторая, неформальная встреча Трампа и Путина произошла во время ужина в Гамбурге, также во время саммита G20. По замечанию The Washington Post, инициативу в этом случае проявил сам Трамп — посередине ужина он встал со своего места и затем занял пустующее кресло рядом с президентом России. Разговор двух президентов продлился около часа. На нем присутствовал только личный переводчик Путина, в силу чего о содержании длительной беседы двух президентов можно лишь догадываться.

Саммит АТЭС

25-я неформальная встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет с 10 по 11 ноября во Вьетнаме. В настоящее время в АТЭС представлено 21 государство, среди них большинство стран имеет береговую линию в бассейне Тихого океана или сопредельных с ним морей. В странах-членах АТЭС проживает около 40% мирового населения, они отвечают за 54% мирового ВВП и контролируют 44% мировой торговли.

Формально АТЭС не является организацией — постоянно действующим органом сотрудничества является только Секретариат АТЭС, состоящий из 23 дипломатов, располагающихся в Сингапуре. Тем не менее, площадки саммитов АТЭС, которые организуются ежегодно, начиная с 1993 года, являются одними из самых представительных мировых форумов, на которых происходят неформальные встречи лидеров «нового глобального Средиземноморья», которым сегодня считается Тихий океан.

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АТЭС, основными задачами которого с момента создания сотрудничества декларированы повышение экономического роста, процветание в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества, позволяет руководителям стран мировых-лидеров, США, Китая, России и Японии, обсуждать острые и конфликтные вопросы мировой повестки в максимально комфортной и неформальной обстановке, очищенной от военно-политических и союзнических обязательств и ограничений.

С другой стороны, скорее всего, интерес Трампа к встрече с Путиным на саммите АТЭС продиктован именно сложной военно-политической обстановкой в Тихоокеанском регионе, в которую угодили Соединенные Штаты, причем во многом — именно стараниями хозяина Белого дома.

Корейская заноза

Основным моментом внешнеполитического торга между США, Россией, Китаем, Японией и Южной Кореей, безусловно, станет северокорейская ракетно-ядерная программа. Обсуждение вопроса КНДР и ее ракетно-ядерных амбиций достаточно легко проводить именно на саммите АТЭС, так как представители всех заинтересованных и вовлеченных в северокорейскую проблематику стран (за исключением самой Северной Кореи), будут находиться на форуме.

Скорее всего, в будущих переговорах США постараются выступить с Японией и Южной Кореей единым фронтом, так как эти страны находятся в положении зависимых союзников США.

Разумно предполагать, что Китай в этих переговорах будет выступать во многом с позиций, противоположных американским, хотя и не будет прямо поддерживать американское предложение по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

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Конечно, в такой внешнеполитической ситуации для США критически необходимым является голос России и позиция Владимира Путина не переговорах, в рамках которой он мог бы как встать на позиции КНР, так и поддержать США и их союзников в регионе. Скорее всего, именно на такой сценарий и рассчитывает Дональд Трамп. Вот почему он открытым текстом апеллирует к возможности решения застарелых проблем в других горячих точках — в Сирии и на Украине, но при этом выдвигает вперед вопрос Северной Кореи и четко увязывает все три мировых конфликта в единый «пакет предложений».

Скорее всего, именно в плоскости такого внешнеполитического торга («Вы нам помогаете с Кореей, а мы вам — с Сирией и/или Украиной») и будут проистекать переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС. А вот результаты таких негласных договоренностей мы, скорее всего, увидим в тех переговорах, что будут вестись впоследствии с КНР, — как и в весьма вероятном изменении обстановки вокруг Сирии и Украины.