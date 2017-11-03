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Сирия, 3 ноября. Саперы РФ за последние сутки обезвредили 275 взрывных устройств в Дейр-эз-Зоре. Боевики «Джейш Мухаммад» начали операцию против САА в Дамаске и Эль-Кунейтре. «Нусра»*** утверждает, что захватила три деревни на юге Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили большое количество оружия ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; обстреляли позиции исламистов в южной части Идлиба; противостоят боевикам группировки «Джейш Мухаммад» в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра.

«Исламское государство»: потеряло одного из командиров в столкновениях с САА в пригороде Дейр-эз-Зора; утратило пограничный пост между Сирией и Ираком близ города Аль-Каим в провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: захватила деревни Хаджра, Ар-Рашидия и Хувейвия к юго-востоку от Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационный портал Smart News Agency заявляет, что боевики террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, вновь захватили три поселения, освобожденные частями Сирийской арабской армии (САА) при помощи ВКС РФ днем ранее. По неподтвержденным сведениям оппозиционных источников, под контроль радикалов перешли деревни Хаджра, Ар-Рашидия и Хувейвия недалеко от города Ханассер к юго-востоку от административного центра провинции. Напомним, вследствие постоянных обстрелов со стороны радикалов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и «Файлак Аш-Шам» накануне правительственные подразделения повели наступление на опорные пункты боевиков.

Провинция Хомс

Агентство новостей Al Masdar News сообщает, что десятки тысяч сирийских беженцев лишены гумпомощи из-за присутствия американских военных, которые незаконно развернули базу вблизи Ат-Танфа. Представители США ранее заявляли о том, что в случае приближения сирийских войск к лагерю Вашингтона, правительственные силы подвергнутся обстрелу, что, несомненно, является серьезным нарушением суверенитета независимой Сирийской Арабской Республики (САР). Таким образом, гуманитарная ситуация в районе остается чрезвычайно сложной, заявляют сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Особенно страдают беженцы, проживающие на территории лагеря Эр-Рукбан.

Кроме того, США намерены организовать набор боевиков, отряды которых дислоцируются в данном районе, в новообразованное формирование под названием «Национальная армия Сирии», для того чтобы выступить против САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

После того как информационное агентство SANA News объявило о том, что административный центр провинции полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) и союзных ей проасадовских отрядов, объединенные войска продолжили зачищать окрестности города. Как передает новостной портал Syria Free News, в ходе вооруженных столкновений бойцы САА уничтожили одного из полевых командиров «Исламского государства»1 Абу Мухаммада Аль-Альби в пригороде Дейр-эз-Зора. Большое количество оружия боевиков ИГ, спешно покидающих свои позиции, было захвачено силами САР. Кроме того, были обнаружены несколько хранилищ с боеприпасами, принадлежавших террористической группировке.

Тем временем саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации продолжили разминировать территории освобожденного города. Согласно информации военных источников AMN, за последние сутки было обезврежено 275 взрывных устройств, заложенных террористами ИГ.

Провинция Идлиб

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по позициям радикалов вооруженной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Абу Дали, Аз-Захра, Тель Аль-Ханазир. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (NRVR11). Ранее в данном районе работали российские ВКС. Никакой информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

Между тем, как передает Twitter-канал (WyvernReports), на границу с территорией сирийской провинции Идлиб прибыл конвой турецкой военной техники, в составе которого находятся 30 бронетранспортеров. Таким образом, боевики Сирийской свободной армии (ССА), действующие при поддержке со стороны Турции, продолжают окружать курдские части в кантоне Африн. Напомним, основной целью Анкары на данном направлении является оттеснение курдов от сирийско-турецкой границы.

Провинция Эль-Кунейтра

Стало известно о новой военной операции исламистской группировки «Джейш Мухаммад» в районе населенного пункта Бейт Джинн, расположенного на юго-западе провинции Дамаск. Как передает оппозиционный военный источник в сети Twitter (badly_xeroxed), боевики намерены захватить контроль над шоссе, соединяющим город с восточными окраинами Эль-Кунейтры. Исламисты атаковали укрепрайоны правительственных сил у деревни Хадар при помощи «джихад-мобиля», в результате чего несколько военнослужащих сирийских войск были убиты. Кроме того, как утверждает источник, связанный с исламистами, отрядам формирования удалось прорвать линию обороны армии САР в районе высоты Джабаль Аш-Шейх, находящейся в районе оккупированных Израилем Голанских высот. Тем не менее правительственные информационные порталы не подтверждали данную информацию. Напомним, на территории провинции Эль-Кунейтра, так же как в Даръа и Эс-Сувейде, действует режим прекращения огня между САА и так называемой «умеренной оппозицией», однако радикалы продолжают сопротивление.

Ирак

Стало известно, что пограничный пост между Сирией и Ираком в районе ключевого города Аль-Каим был освобожден силами иракской армии и ополченцев «Хашд Аш-Шааби». Об этом сообщает военный источник на своей странице в сети Twitter (iraqisecurity). Более того, союзники отбили у террористов «Исламского государства» пригород Аль-Каима Аль-Карабла, а также железнодорожную станцию, передает информационный портал Hammurabi News. Таким образом, все территории провинции Аль-Анбар к югу от города контролируются правительственными войсками. Согласно сообщению Twitter-канала (integrity_UK), штурм центральных кварталов начнется в ближайшие часы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)