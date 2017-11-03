«Умоются кровью»: что готовила киевская хунта Крыму. Колонка Владимира Лактюшина

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Киевский адвокат Максим Герасько опубликовал в Facebook фотографии опроса Юрия Ильина, занимавшего с 19 по 28 февраля 2014 года пост начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженных сил Украины. В этом документе хорошо показаны настроения, царившие у пришедших после победы Евромайдана к власти людей. И что особенно важно — их планы относительно Крыма.

«Кличко заявил, что «с Крымом поступим еще жестче, чем с Киевом и помогут нам «оттуда», а Тягнибок вообще сказал чудовищные слова «Умоются кровью и все поймут. Сломаем, как веник. У нас в этом вопросе есть мощная поддержка», — свидетельствует Ильин. — Информация, которую я получил... свидетельствовала о том, что те, кто пришел к власти, не намерены стабилизировать ситуацию мирным путем, а рассчитывали только на силовой сценарий развития событий. В личной беседе с Кличко, которая состоялась 25 февраля 2014 года, я еще раз пытался убедить его начать политический диалог с Крымом, но он не отреагировал, а настоятельно рекомендовал мне вывеpти семью из Крыма, что подтвердило мои предположения о нежелании решать вопрос Крыма мирным путем».

Напомню, Виталий Кличко (партия УДАР) и Олег Тягнибок (националистическая партия «Свобода», запрещенная в РФ) наряду с Арсением Яценюком (партия «Фронт перемен») являлись лидерами политической составляющей Евромайдана. После его победы Яценюк 25 февраля 2014-го стал премьер-министром и сформировал новое правительство, в которое вошли министры от УДАРа и «Свободы». Последняя получила в том числе пост министра обороны. Так что позиция Тягнибока в данном случае выглядит особенно угрожающей.

Именно эти людоедские планы киевской власти и стали поводом для смены 27 февраля правительства Автономной Республики Крым (новое возглавил лидер «Русского блока» Сергей Аксенов) и начала активного движения в Россию, завершившегося 16 марта на историческом референдуме.

Как видим, угроза военного вторжения Запада в Крым — не российская пропаганда. Сами лидеры украинской власти прямо говорили о мощной поддержке «оттуда», которая позволит им легко расправиться с восставшим полуостровом. И угроза карательных действий бандеровцев — тоже. Помню, когда 4 марта 2014-го я подал от «Родины» и коалиции национал-патриотов заявку на митинг в поддержку русского Крыма в подмосковном Жуковском, приходилось буквально до хрипоты спорить на местном интернет-форуме со скептиками, которые на все лады смеялись над самой мыслью о наличии бандеровцев на Украине. Но «Свобода» — это давний организатор маршей в честь ОУН-УПА1 (организация запрещена в России), в 2014-м она формировала батальоны для действий в Донбассе, некоторые из которых успело легализовать Минобороны.

Иначе говоря, угроза «одесской Хатыни» для Крыма 2014-го была неиллюзорной.

1 Организация запрещена на территории РФ.