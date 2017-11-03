«Кто этот смелый человек?»: киевский журналист с шоколадкой Roshen у Кремля рассмешил Сеть

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Киев, 3 ноября. Украинский журналист Роман Цымбалюк присоединился к блокаде кондитерского концерна президента Украины Петра Порошенко Roshen и «уничтожил» последнюю из своих запасов плитку шоколада на Красной площади в Москве.

«Я тоже решил присоединится к блокаде Roshen. Магазинов в Москве таких нет, поэтому уничтожаю плитку шоколада, последнюю из привезенных из Киева запасов. Место выбрано для привлечения внимания», — написал он на своей странице в Facebook.

Однако реакция пользователей оказалась не такой, какую, видимо, ждал журналист: в комментариях подписчики высмеяли «акцию» Цымбалюка, с сарказмом назвав его «легендарным героем» и «смелым человеком».

«Кто этот смелый человек? Кто этот герой? Неужели, это легендарный воин казак Цымбалюк?! Не склоняющий головы в самом сердце страны агрессора», — иронично пишут в Twitter.

С ним согласился и другой участник обсуждения: «Очень мужественный и храбрый человек!». При этом он посоветовал журналисту пойти дальше: «Мог бы еще пропукать гимн Украины».

Один из подписчиков Цымбалюка в Facebook пошутил, что он сделал «рекламу харанту», имея в виду Петра Порошенко. Теперь журналиста, по его мнению, представят к «шоколадной медали».

«А слабо в центре Киева сфоткаться с шоколадкой «РОССИЯ», — поинтересовался Дмитрий Симагин.

Владислав Сенькович, отвечая на комментарий Марины Гудымы, написавший под постом Цымбалюка: «Смело-то как!», признался, что не понимает, «в чем тут смелость», но ему быстро объяснили, что «это сарказм».

