Контрабандистку с культурными ценностями на 800 тысяч рублей задержали в Крыму

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Симферополь, 3 ноября. Жительницу Крыма подозревают в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере. В настоящее время Крымский следственный отдел на транспорте ГСУ СК РФ расследует уголовное дело в отношении 45-летней подозреваемой. Об этом сообщается в пресс-релизе ГСУ СК РФ по республике.

Следствие установило, что данная женщина незаконно отправила на территорию Крыма культурные ценности, не получив соответствующего разрешения компетентных органов республики Узбекистан и не задекларировав должным образом содержимое грузового контейнера, в котором они находились.

Был проведен таможенный досмотр контейнера, в результате которого сотрудники Крымской таможни обнаружили не указанные в пассажирских таможенных декларациях 29 рукописей на арабском языке, а также 16 керамических изделий.

Согласно заключению судебной искусствоведческой экспертизы 3 из 16 незаконно ввезенных на территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и госграницу РФ керамических изделий представляет историко-культурную ценность, попадающую под действие Федерального закона, являются продукцией гончарных мастерских Самарканда средневекового периода времени. Общая рыночная стоимость указанных трех керамических изделий составляет более 800 тысяч рублей.