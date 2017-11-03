Сирия вернула Дейр эз-Зор: успех штурма обеспечили прорыв и деблокада при помощи ВКС РФ

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Подразделения Сирийской арабской армии (САА), действовавшие под прикрытием военных самолетов ВКС РФ, завершили освобождение Дейр эз-Зора. По информации источника агентства SANA News, одними из последних под контроль правительственных сил перешли кварталы Аль-Арди, Аль-Рашидия. Кроме того, накануне вечером сирийские военные выбили террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) из районов Аль-Хамидия, Шейх Ясин, Абу Абед и Аль-Баайн.

Ключевой город, таким образом, впервые за последние пять лет вновь оказался под полным контролем правительственной армии, а его жители теперь наконец свободны от произвола боевиков. Значительную часть Дейр эз-Зора сначала занимали отряды Сирийской свободной армии (ССА) и «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ). Затем в 2014-м силы так называемой вооруженной оппозиции были вытеснены террористами ИГИЛ1. К середине года им удалось захватить почти весь административный центр. Сирийские войска на тот момент занимали лишь северо-западные кварталы города и военный аэродром на юге, которые, тем не менее, на протяжении трех следующих лет находились в кольце блокады.

Стратегическое значение Дейр эз-Зора обусловлено его расположением в плодородной долине Евфрата недалеко от крупнейших в Сирии месторождений нефти. Тяжелые бои между САА и ИГ1 за столицу провинции велись больше трех лет, однако благодаря поддержке российской авиационной группировки военнослужащие армии САР смогли прорваться к городу сразу с нескольких направлений и пробить окружение террористов. Уже затем подразделения САА, прикрываемые ВКС РФ, смогли приступить к зачистке городских кварталов.

Заместитель директора истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог Владимир Шаповалов в интервью корреспонденту Федерального агентство новостей (ФАН) отметил высочайший уровень проведения совместной военной операции, подчеркнув ключевую роль российской боевой авиации, без помощи которой сирийские военные не смогли бы совершить столь мощный рывок к Дейр эз-Зору.

«Мы наблюдали одну из самых успешных операций в период данной сирийской кампании. Этот успех обусловлен, прежде всего, тем, что подразделения САА и ВКС РФ совершили стремительный прорыв и затем быстрое деблокирование Дейр эз-Зора. Дальнейшее освобождение сирийскими военными кварталов города, подконтрольных террористам, прошло в короткие сроки и с минимальными потерями и разрушениями, в отличие, например, от Ракки и Мосула, которые были практически полностью уничтожены авиацией Соединенных Штатов и их союзниками».

Успех операции, кроме того, заключался в ее успешном планировании российскими военными советниками, а также в точной координации участвовавших в боевых действиях сил, добавил эксперт. Несомненно, без той работы по реформированию сирийской правительственной армии, которую провели российские специалисты, прорыв к Дейр эз-Зору и последовавший затем штурм города были бы неосуществимы.

«Это серьезное совместное достижение ВКС РФ и САА. Оно стало возможным благодаря четкой координации и планированию, а также той важнейшей — политической, дипломатической и военной — роли, которую сыграла Россия в целом в сирийском конфликте и в этой операции, в частности».

Зачистка административного центра провинции, которая стала последним пристанищем для ИГ, имеет, кроме того, важное символическое значение, поскольку ознаменовала собой почти полное завершение борьбы с данной террористической организацией на территории Сирии, также подчеркнул Владимир Шаповалов.

«Освобождение Дейр эз-Зора означает практически окончательный удар по боевикам ИГИЛ в Сирии. Он был одним из последних крупных оплотов террористической организации. Очевидно, что после успешного взятия этого стратегического города союзники продолжат разгром «Исламского государства» и освобождение остальных территорий на востоке арабской республики».

Напомним, следующей целью сирийской армии и боевой авиации РФ станет последний крупный город, все еще целиком остающийся в оккупации боевиков ИГИЛ, — Абу Кемаль. Вчера и позавчера российские ВКС нанесли мощные удары по объектам террористов в окрестностях этого населенного пункта, начав постепенное уничтожение инфраструктуры террористической группировки в этом районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.