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Политика
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Сирия вернула Дейр эз-Зор: успех штурма обеспечили прорыв и деблокада при помощи ВКС РФ
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    Сирия вернула Дейр эз-Зор: успех штурма обеспечили прорыв и деблокада при помощи ВКС РФ

    12:34  3 Ноября 2017
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    Дейр эз-Зор

    Подразделения Сирийской арабской армии (САА), действовавшие под прикрытием военных самолетов ВКС РФ, завершили освобождение Дейр эз-Зора. По информации источника агентства SANA News, одними из последних под контроль правительственных сил перешли кварталы Аль-Арди, Аль-Рашидия. Кроме того, накануне вечером сирийские военные выбили террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) из районов Аль-Хамидия, Шейх Ясин, Абу Абед и Аль-Баайн.

    Ключевой город, таким образом, впервые за последние пять лет вновь оказался под полным контролем правительственной армии, а его жители теперь наконец свободны от произвола боевиков. Значительную часть Дейр эз-Зора сначала занимали отряды Сирийской свободной армии (ССА) и «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ). Затем в 2014-м силы так называемой вооруженной оппозиции были вытеснены террористами ИГИЛ1. К середине года им удалось захватить почти весь административный центр. Сирийские войска на тот момент занимали лишь северо-западные кварталы города и военный аэродром на юге, которые, тем не менее, на протяжении трех следующих лет находились в кольце блокады.

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Стратегическое значение Дейр эз-Зора обусловлено его расположением в плодородной долине Евфрата недалеко от крупнейших в Сирии месторождений нефти. Тяжелые бои между САА и ИГ1 за столицу провинции велись больше трех лет, однако благодаря поддержке российской авиационной группировки военнослужащие армии САР смогли прорваться к городу сразу с нескольких направлений и пробить окружение террористов. Уже затем подразделения САА, прикрываемые ВКС РФ, смогли приступить к зачистке городских кварталов.

    Заместитель директора истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог Владимир Шаповалов в интервью корреспонденту Федерального агентство новостей (ФАН) отметил высочайший уровень проведения совместной военной операции, подчеркнув ключевую роль российской боевой авиации, без помощи которой сирийские военные не смогли бы совершить столь мощный рывок к Дейр эз-Зору.

    «Мы наблюдали одну из самых успешных операций в период данной сирийской кампании. Этот успех обусловлен, прежде всего, тем, что подразделения САА и ВКС РФ совершили стремительный прорыв и затем быстрое деблокирование Дейр эз-Зора. Дальнейшее освобождение сирийскими военными кварталов города, подконтрольных террористам, прошло в короткие сроки и с минимальными потерями и разрушениями, в отличие, например, от Ракки и Мосула, которые были практически полностью уничтожены авиацией Соединенных Штатов и их союзниками».

    ВКС РФ

    Успех операции, кроме того, заключался в ее успешном планировании российскими военными советниками, а также в точной координации участвовавших в боевых действиях сил, добавил эксперт. Несомненно, без той работы по реформированию сирийской правительственной армии, которую провели российские специалисты, прорыв к Дейр эз-Зору и последовавший затем штурм города были бы неосуществимы.

    «Это серьезное совместное достижение ВКС РФ и САА. Оно стало возможным благодаря четкой координации и планированию, а также той важнейшей — политической, дипломатической и военной — роли, которую сыграла Россия в целом в сирийском конфликте и в этой операции, в частности».

    Армия САР в Дейр эз-Зоре

    Зачистка административного центра провинции, которая стала последним пристанищем для ИГ, имеет, кроме того, важное символическое значение, поскольку ознаменовала собой почти полное завершение борьбы с данной террористической организацией на территории Сирии, также подчеркнул Владимир Шаповалов.        

    «Освобождение Дейр эз-Зора означает практически окончательный удар по боевикам ИГИЛ в Сирии. Он был одним из последних крупных оплотов террористической организации. Очевидно, что после успешного взятия этого стратегического города союзники продолжат разгром «Исламского государства» и освобождение остальных территорий на востоке арабской республики».

    Напомним, следующей целью сирийской армии и боевой авиации РФ станет последний крупный город, все еще целиком остающийся в оккупации боевиков ИГИЛ, — Абу Кемаль. Вчера и позавчера российские ВКС нанесли мощные удары по объектам террористов в окрестностях этого населенного пункта, начав постепенное уничтожение инфраструктуры террористической группировки в этом районе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #мосул #саа #дейр эз-зор #ракка #абу кемаль
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  03 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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