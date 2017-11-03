Отец удерживает петербургскую школьницу в Турции и угрожает выдать замуж

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Санкт-Петербург, 3 ноября. СК РФ будет контролировать дело петербургской школьницы, которую насильно удерживает в Турции ее отец. Ранее в Петербурге уже было начато расследование по уголовному делу о доведении до покушения на самоубийства.

Летом 15-летняя петербурженка отправилась к отцу, проживающему в Турции, после смерти матери, чтобы получить от него разрешение и оформить опеку на бабушку, пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Однако отец не только не подписал документы, но сдал обратный билет девочки, отобрал у нее телефон и заставил ее ходить в местную школу и учить турецкий язык.

С 12 октября школьница нашла способ связаться с бабушкой. Она стала отправлять ей сообщения с мобильного подруги. В них девочка просит о помощи. Она пишет, что отец применяет к ней физическое насилие и угрожает выдать в Турции замуж. Если ей не помогут вернуться домой, школьница готова на суицид.

В настоящий момент СК готовит запрос об оказании правовой помощи на территории Турции, чтобы вернуть несовершеннолетнюю в Петербург. Также поднят вопрос об экстрадиции ее отца, подозреваемого. Дело взято под федеральный контроль. Соответствующее распоряжение в пятницу дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.