Киев упрекнул главу МИД Польши в просмотре российского телевидения

В Избранное

Киев, 3 ноября. Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский «насмотрелся российского телевидения». Таким образом он прокомментировал слова министра о запрете на въезд в его страну лиц, занимающих антипольскую позицию.

Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что в его страну не будут допущены «люди, которые демонстративно надевают мундиры «СС Галичина». По словам руководителя Института национальной памяти Владимира Вятровича, этот критерий «очень странный».

«Возможно, господин министр насмотрелся российского телевидения и представляет себе, что по Киеву ходят люди в формах СС», — сказал Вятрович, его заявление транслировал украинский телеканал «112».

Вятрович обвинил польские власти в «раздувании проблем и демонизации украинцев». Напомним, что на Украине неоднократно происходили акты вандализма в отношении польских памятников.

Во Львовской области был взорван мемориал полякам, погибшим от рук участников «Галичины» (украинское формирование, которое воевало на стороне нацистской Германии) в 1944 году. В Киевской области пострадал памятник на польском кладбище — его разрисовали символикой СС «Галичины». Польское внешнеполитическое ведомство ответило нотами протеста на оба инцидента, осуждая вандализм.



