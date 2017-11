Биологическая война: made in USA. Колонка Расула Магамадова

В Избранное

Сбор биологического материала, осуществляемый Пентагоном (военное ведомство США уже признало этот факт) среди граждан России, уже вызвал огромный резонанс в нашей стране. И не случайно — западные стратеги давно разрабатывают планы не только ядерной, но и биологической войны, стремясь получить оружие направленного действия против выбранной для агрессии жертвы, а затем — «очищенную» от нее территорию.

Подобные попытки не раз предпринимались ЦРУ и Пентагоном. Например, в качестве эффективного биологического оружия массового поражения рассматривались комары, переносящие вирусы смертоносных заболеваний. Во время войны в Афганистане таких комаров наблюдал в американской лаборатории в пограничном пакистанском Пешаваре журналист «Литературной газеты» Иона Андронов, описавший это в своей книге «По волчьему следу» (1984). В целом, создание биологического оружия шло в Штатах параллельно с ядерным, начиная со Второй мировой войны, и стоило огромных денег.

Такие методы вполне привычны среди западных колонизаторов, применявших их против непокорных «туземцев» в Северной Америке еще в XVIII-XIX веках. В западных исторических исследованиях (например: Grenier J. The First Way of War: American War Making on the Frontier, 1607–1814. Cambridge, 2005) приводится письмо, направленное 29 июня 1763 года командующим британскими войсками в Северной Америке генералом Джеффри Амхерстом полковнику Буке, готовившему карательную экспедицию против непокорных краснокожих: «Возможно ли распространить эпидемию оспы среди племен восставших индейцев? Мы должны использовать любую хитрость, чтобы ослабить их».

На это полковник Буке ответил 13 июля: «Я постараюсь заразить этих выродков с помощью одеял, которые могут попасть в их руки, и постараюсь не заразиться сам». Британский командующий одобрил 16 июля эту чудовищную идею: «Ты должен сделать все возможное, дабы заразить индейцев с помощью одеял, также как ты должен использовать любой другой метод ради искоренения этой отвратительной расы».

Другими западными историками (Anderson F. Crucible of War: The Seven Years' War and the Fate of Empire in British North America, 1754–1766. New York, 2000) упоминается, что независимо от этого 24 июня 1763 года командующий британскими войсками в Форт-Питт капитан Эквер передал в ходе переговоров вождям племени делаваров два одеяла и платок, зараженные оспой. После этого среди индейцев началась страшная эпидемия.

Уничтожив — в том числе таким образом — индейские племена на востоке Северной Америки, колонизаторы двинулись далее на Запад, продолжая использовать эти методы.

«Вирус оспы мог передаваться через зараженные предметы, такие как одежда или одеяла. В девятнадцатом веке армия США отправляла загрязненные одеяла коренным американцам, особенно племенам равнин, для борьбы с индийской проблемой», — отмечается в книге, изданной в 1988 году в Университете Нью-Мексико (Ramenofsky A. Vectors of Death. The Archaeology of European Contact. Albuquerque, 1988). В частности, именно с раздачей военными зараженных одеял связывают эпидемию оспы, которая в 1837 году практически полностью уничтожила индейское племя манданов на реке Миссури — из 2000 членов племени за считанные недели осталось лишь два десятка человек (Churchill W. Indians are Us? Culture and Genocide in Native North America, Toronto, 1994). Далее эпидемия практически полностью уничтожила индейские племена по течению Миссури (от 15 до 17 тысяч человек) и распространилась на запад в прерии, охватив до 1840 года территорию около 1,3 млн. кв. м и уничтожая жившие там многочисленные и непокорные племена ассинибойнов, поуни и черноногих. Общее число жертв ее оценивается сейчас в диапазоне от 60 до 120 тысяч человек.

Не случайно западные исследователи прямо говорят о биологическом оружии, которое США использовали против коренных жителей Северной Америки. Это оружие исключало прямые военные столкновения и тем самым жертвы со стороны агрессора, возможность мобилизации против них подвергшихся атаке этим оружием племен (мало кто понимал причины эпидемии, хотя в 1830-е годы поуни прямо обвинили в распространении оспы военных США), позволяло быстро получить «очищенную» от туземцев территорию вместе со всеми ее богатствами, в том числе ценным имуществом погибших.

Не готовят ли сейчас такую участь России, не склонившейся перед санкциями Запада?