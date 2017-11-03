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Политика
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Новости Сирии
Сирия новости 3 ноября 12.30: армия Сирии зачистила Дейр эз-Зор от ИГ, США увеличивает военное присутствие в Хомсе
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    Сирия новости 3 ноября 12.30: армия Сирии зачистила Дейр эз-Зор от ИГ, США увеличивает военное присутствие в Хомсе

    12:30  3 Ноября 2017
    396

    Армия Сирии зачистила Дейр эз-Зор от ИГ

    Сирия, 3 ноября. Город  Дейр эз-Зор полностью освобожден от оккупации ИГИЛ1. Попытка контратаки террористов в районе Меядина провалилась благодаря ВКС РФ. США создает новую военную базу вблизи «Ат-Танфа» в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывали поддержку САА в провинции Дейр эз-Зор; провели боевые вылеты в юго-восточной части Идлиба; нанесли авиаудары по ИГ северо-восточнее Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили более десяти террористов и их военную технику к юго-востоку от Дейр эз-Зора; противостоят боевикам ИГ в северной части Хамы.

    «Исламское государство»: полностью утратило город Дейр эз-Зор; предприняло попытку контратаки в районе Меядина юго-восточнее Дейр эз-Зора; понесло потери в столкновениях с ИГ на восточнее станции «Т-2» близ сирийско-иракской границы; ведет бои с ВС Ирака на окраинах Аль-Каима в провинции Аль-Анбар.

    «Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА в районе населенного пункта Ас-Саан Аль-Асвад на севере провинции Хомс.

    Международная коалиция: увеличивает военное присутствие в юго-восточной части провинции Хомс.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По информации агентства новостей Damascus Now, в юго-западный район столицы Маадамия вошел конвой с гуманитарной помощью от сирийского правительства. Сообщается, что беженцы возвращаются в свои дома. Напомним, квартал перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) а конце августа 2016 года, ранее же он находился в оккупации одной из группировок вооруженной оппозиции «Аджнад Аш-Шам». Во время проведения восстановительных работ часть мирных жителей была размещена в лагерях беженцев в провинции Дамаск, боевики и члены их семей были вывезены в провинцию Идлиб.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки все еще не покинули район пограничного перехода «Ат-Танф». По данным Министерства обороны РФ, американские военные специалисты разбили новый военный лагерь близ сирийско-иорданской границы. В настоящий момент на данных территориях также базируются отряды группировки «Джейш Усуд Аш-Шаркия» и «Лива Аль-Карьятейн», что может свидетельствовать о готовящемся наступлении на позиции Сирийской арабской армии (САА).

    В северной части провинции вновь отмечаются жестокие перестрелки между радикалами вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями. Как передает новостной портал Smart News Agency, военнослужащие САР ведут огонь по укрепрайонам исламистов «Джебхат Ан-Нусры»***, стоящей во главе коалиции «Тахрир Аш-Шам», недалеко от населенного пункта Ас-Саан Аль-Асвад, расположенного на территории «Растанского котла».

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Согласно сведениям корреспондентов информагентства SANA News, город Дейр эз-Зор, находящийся в оккупации порядка трех лет, освобожден. Также данную информацию подтверждает новостной портал Damascus Now. Накануне правительственные подразделения и их союзники продолжили зачищать от террористов «Исламского государства»1 территории административного центра провинции. Под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел район Аль-Хамидия, после чего силам САР также удалось занять кварталы Аль-Арди и Ар-Рашидия. Несколькими часами ранее стало известно, что город был полностью зачищен от ИГИЛ.

    Тем временем юго-восточнее столицы региона войска Башара Асада оказались под шквальным огнем, когда ИГИЛовцы предприняли попытку контратаки в районе города Меядин. Однако в результате ответного артиллерийского обстрела САА и ударам ВКС РФ боевикам террористической группировки не удалось хоть сколько-нибудь продвинуться. Кроме того, были ликвидированы не менее десяти террористов, а также несколько единиц военной техники ИГ, в том числе пулеметная установка и бронированный автомобиль.

    На юго-западе провинции войска САР продолжают продвигаться в сторону Абу Кемаля. Как передает информагентство Syria Free News, части САА вместе с ополченцами-шиитами уничтожили семь смертников ИГ, а также два «джихад-мобиля» в районе сирийско-иракской границы восточнее станции «Т-2». Значительную поддержку союзникам оказывали российские ВКС.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Военные самолеты авиации РФ возобновили боевые вылеты на севере провинции. Как сообщает военный источник в соцсети Telegram (NRVR11), ВКС РФ нанесли авиаудары по военным объектам радикалов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на окраинах населенных пунктов Мурейджаб Аль-Джумлян, Ар-Рувейда и Тель Аль-Ханазир в юго-восточной части Идлиба. Никакой информации о потерях со стороны исламистов не поступало. Напомним, большую часть региона контролируют боевики антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», на которое действие режима тишины, вступившего в силу после астанинских мирных переговоров, не распространяется.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    К северо-востоку от административного центра региона правительственные войска продолжают вести борьбу против террористов «Исламского государства», бежавших из окружения в «Акербатском котле». Агентство новостей Syria Free News сообщает о том, что в результате ожесточенных столкновений Сирийская арабская армия (САА) при поддержке авиации РФ уничтожила по меньшей мере девять боевиков ИГ. Радикалы были вынуждены оставить свои позиции и отступить. Напомним, в данном районе силы САР также противостоят исламистским группировкам вооруженной оппозиции. Накануне три деревни перешли под контроль САА в результате боев с «Джебхат Ан-Нусрой»1.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Новостное агентство Iraqi News передает, что иракские вооруженные силы достигли восточных окраин города Аль-Каим близ сирийско-иракской границы. По данным военного источника информагентства Al Sumaria News, силы «Хашд Аш-Шааби» и подразделения иракской армии вошли в район Газы, находящийся в 350 километрах от центра Аль-Каима. При этом несколько террористов «Исламского государства» были уничтожены. О начале военной операции по зачистке западных территорий провинции Аль-Анбар премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил в конце прошлого месяца. Однако в заложниках у боевиков ИГ остаются десятки тысяч мирных граждан, которые могут быть использованы в качестве живого щита. ИГИЛовцы не выпускают местное население с оккупированных районов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 3 ноября 12.30: армия Сирии зачистила Дейр эз-Зор от ИГ, США увеличивает военное присутствие в Хомсе
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  03 Ноября 2017
      32983

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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