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Сирия, 3 ноября. Город Дейр эз-Зор полностью освобожден от оккупации ИГИЛ1. Попытка контратаки террористов в районе Меядина провалилась благодаря ВКС РФ. США создает новую военную базу вблизи «Ат-Танфа» в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА в провинции Дейр эз-Зор; провели боевые вылеты в юго-восточной части Идлиба; нанесли авиаудары по ИГ северо-восточнее Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили более десяти террористов и их военную технику к юго-востоку от Дейр эз-Зора; противостоят боевикам ИГ в северной части Хамы.

«Исламское государство»: полностью утратило город Дейр эз-Зор; предприняло попытку контратаки в районе Меядина юго-восточнее Дейр эз-Зора; понесло потери в столкновениях с ИГ на восточнее станции «Т-2» близ сирийско-иракской границы; ведет бои с ВС Ирака на окраинах Аль-Каима в провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА в районе населенного пункта Ас-Саан Аль-Асвад на севере провинции Хомс.

Международная коалиция: увеличивает военное присутствие в юго-восточной части провинции Хомс.

Провинция Дамаск

По информации агентства новостей Damascus Now, в юго-западный район столицы Маадамия вошел конвой с гуманитарной помощью от сирийского правительства. Сообщается, что беженцы возвращаются в свои дома. Напомним, квартал перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) а конце августа 2016 года, ранее же он находился в оккупации одной из группировок вооруженной оппозиции «Аджнад Аш-Шам». Во время проведения восстановительных работ часть мирных жителей была размещена в лагерях беженцев в провинции Дамаск, боевики и члены их семей были вывезены в провинцию Идлиб.

Провинция Хомс

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки все еще не покинули район пограничного перехода «Ат-Танф». По данным Министерства обороны РФ, американские военные специалисты разбили новый военный лагерь близ сирийско-иорданской границы. В настоящий момент на данных территориях также базируются отряды группировки «Джейш Усуд Аш-Шаркия» и «Лива Аль-Карьятейн», что может свидетельствовать о готовящемся наступлении на позиции Сирийской арабской армии (САА).

В северной части провинции вновь отмечаются жестокие перестрелки между радикалами вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями. Как передает новостной портал Smart News Agency, военнослужащие САР ведут огонь по укрепрайонам исламистов «Джебхат Ан-Нусры»***, стоящей во главе коалиции «Тахрир Аш-Шам», недалеко от населенного пункта Ас-Саан Аль-Асвад, расположенного на территории «Растанского котла».

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно сведениям корреспондентов информагентства SANA News, город Дейр эз-Зор, находящийся в оккупации порядка трех лет, освобожден. Также данную информацию подтверждает новостной портал Damascus Now. Накануне правительственные подразделения и их союзники продолжили зачищать от террористов «Исламского государства»1 территории административного центра провинции. Под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел район Аль-Хамидия, после чего силам САР также удалось занять кварталы Аль-Арди и Ар-Рашидия. Несколькими часами ранее стало известно, что город был полностью зачищен от ИГИЛ.

Тем временем юго-восточнее столицы региона войска Башара Асада оказались под шквальным огнем, когда ИГИЛовцы предприняли попытку контратаки в районе города Меядин. Однако в результате ответного артиллерийского обстрела САА и ударам ВКС РФ боевикам террористической группировки не удалось хоть сколько-нибудь продвинуться. Кроме того, были ликвидированы не менее десяти террористов, а также несколько единиц военной техники ИГ, в том числе пулеметная установка и бронированный автомобиль.

На юго-западе провинции войска САР продолжают продвигаться в сторону Абу Кемаля. Как передает информагентство Syria Free News, части САА вместе с ополченцами-шиитами уничтожили семь смертников ИГ, а также два «джихад-мобиля» в районе сирийско-иракской границы восточнее станции «Т-2». Значительную поддержку союзникам оказывали российские ВКС.

Провинция Идлиб

Военные самолеты авиации РФ возобновили боевые вылеты на севере провинции. Как сообщает военный источник в соцсети Telegram (NRVR11), ВКС РФ нанесли авиаудары по военным объектам радикалов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на окраинах населенных пунктов Мурейджаб Аль-Джумлян, Ар-Рувейда и Тель Аль-Ханазир в юго-восточной части Идлиба. Никакой информации о потерях со стороны исламистов не поступало. Напомним, большую часть региона контролируют боевики антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», на которое действие режима тишины, вступившего в силу после астанинских мирных переговоров, не распространяется.

Провинция Хама

К северо-востоку от административного центра региона правительственные войска продолжают вести борьбу против террористов «Исламского государства», бежавших из окружения в «Акербатском котле». Агентство новостей Syria Free News сообщает о том, что в результате ожесточенных столкновений Сирийская арабская армия (САА) при поддержке авиации РФ уничтожила по меньшей мере девять боевиков ИГ. Радикалы были вынуждены оставить свои позиции и отступить. Напомним, в данном районе силы САР также противостоят исламистским группировкам вооруженной оппозиции. Накануне три деревни перешли под контроль САА в результате боев с «Джебхат Ан-Нусрой»1.

Ирак

Новостное агентство Iraqi News передает, что иракские вооруженные силы достигли восточных окраин города Аль-Каим близ сирийско-иракской границы. По данным военного источника информагентства Al Sumaria News, силы «Хашд Аш-Шааби» и подразделения иракской армии вошли в район Газы, находящийся в 350 километрах от центра Аль-Каима. При этом несколько террористов «Исламского государства» были уничтожены. О начале военной операции по зачистке западных территорий провинции Аль-Анбар премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил в конце прошлого месяца. Однако в заложниках у боевиков ИГ остаются десятки тысяч мирных граждан, которые могут быть использованы в качестве живого щита. ИГИЛовцы не выпускают местное население с оккупированных районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)