Сегодня в Сети: ажиотаж вокруг iPhoneX, Трампу отключили Twitter, «похороны Ленина»

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Сегодня в Интернете, 23 ноября. Сенатор Пушков рассказал о важности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС. Продажи iPhoneX вызвали ажиотаж в Москве. Трампу намеренно отключили Twitter. Тема похорон Ленина как всегда волнует россиян.

Пушков о важности встречи Трампа с Путиным на саммите АТЭС

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу важно встретиться с главой России Владимиром Путиным. Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во Вьетнаме на саммите АТЭС, чтобы обсудить КНДР, Сирию и Украину.

«Трампу важно встретиться с Путиным, так как он исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики. Чем и отличается от конгресса», — написал Пушков в Twitter.

Трампу важно встретиться с Путиным, т.к. он исходит не из антиросс. паранойи, а из логики реальной политики. Чем и отличается от конгресса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 3, 2017

Подписчики Пушкова, впрочем, не слишком верят в то, что Трамп готов внять голосу разума и самостоятельно принять какие-либо адекватные решения.

«Санкции конгресс не снимет, даже если будет гореть в котле. Что бы Трамп ни пообещал, все равно не выполнят!» — полна скепсиса Любовь Димина‏.

а толку то?

санкции конгресс не снимает даже если гореть будут в котле

чтобы Трамп не пообещал все равно не выполнят! — Любовь Димина (@DiLu81404604) November 3, 2017

«Они уже встречались. Что-то изменилось? Трамп у себя ничего не решает», — поддерживает это мнение пользователь Ольга.

Заветный iPhoneX

В России начались официальные продажи iPhoneX. Ажиотаж такой, что в центре Москвы полиция была вынуждена ограничить движение транспорта. В течение последних двух суток граждане, желающие первыми заполучить заветный гаджет, мерзли в очередях и даже торговали местами поближе к «кассе».

«Купили уже iPhoneX?» — интересуется блогер Артем Клишин.

«Ну, слава богу! Не один я Apple-шизофреник. Очередь за iPhone X в Москве за сутки до начала продаж», — приводит фотографии ажиотажа Филипп Гросс Днепров‏.

Ну слава Богу! Не один я Apple-шизофреник ))) «Очередь за iPhone X в Москве ЗА СУТКИ до начала продаж» #iphoneX pic.twitter.com/KtladgivQa — Филипп Гросс Днепров (@filippgross) November 2, 2017

«Иду я в университет и думаю, а что на улицах нету людей? — недоумевает студентка Кристина. — Потом вспоминаю, что вышел iPhoneX, и все стадом побежали его покупать. В чем прикол, зачем выстраивать очереди, если можно просто прийти на следующей неделе и нормально купить?»

В чем прикол, зачем выстраивать очереди за #iPhoneX если можно просто прийти на следующей неделе и нормально купить эго???? — КРИСТИНА (@Hope_Rina_) November 3, 2017

«Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, я хочу быть бородатым и быть в начале очереди», — пишет в Twitter один из страждущих.

Федеральные каналы в прямом эфире из Москвы показывают дебилов, которые покупают #iPhoneX. Это всего лишь телефон, дегенераты! Психи! — Сергей Полев (@otets_syna2014) November 3, 2017

«Люди, смеявшиеся над очередью к мощам, мерзнут, чтобы отдать 100 тысяч за телефон», — удивляется Алексей Рябцев‏.

Люди, смеявшиеся над очередью к мощам, мёрзнут чтобы отдать 100 тысяч за телефон. #IphoneX pic.twitter.com/Yu8dc5y3Et — Алексей Рябцев (@AVRyabtsev) November 3, 2017

«Для стоящих в очереди за iPhoneX пригнали автобус, где есть Wi-Fi, и можно выпить кофе и погреться. В какое хорошее время живем, товарищи», — пишет Velikanova‏.

для стоящих в очереди за #iPhoneX пригнали автобус, где есть вай-фай и можно выпить кофе и погреться. в какое хорошее время живём, товарищи — Velikanova (@Velikanova8) November 2, 2017

«Места в очереди за iPhoneX продают. Вы б так в очередь за спасением оставшихся крупиц интеллекта стояли», — предлагает блогер с ником Зелени пучок‏.

Места в очереди за #iPhoneX продают..Вы б так в очередь за спасением оставшихся крупиц интеллекта стояли — Зелени Пучок (@Puu4ok) November 2, 2017

«Стоять в холодную погоду в очереди за новым iPhone? Они больные? Это слишком!» — удивляется Софи Качински.

Стоять в холодную погоду в очереди за новым айфоном ????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️ они больные? это слишком! #айфон #iPhoneX #iPhone8 — Софи Качински ???????? (@Olga_Brdnk) November 2, 2017

Трампу отключили Twitter

Один из самых популярных пользователей Twitter в мире — президент США Дональд Трамп — на целых 11 минут остался без любимой соцсети. Как оказалось, виновен в этом сотрудник техподдержки компании Twitter, который в день увольнения с работы отключил аккаунт Трампа.

Сначала в Twitter сообщили, что аккаунт был удален из-за ошибки, но потом в ходе внутреннего расследования выяснили, что это было сделано намеренно. Имя сотрудника, удалившего Twitter Трампа, не сообщается. Сам президент США не стал комментировать эту историю в своем микроблоге.

Похороны Ленина

Продолжают кипеть страсти в связи со вновь прозвучавшими предложениями убрать тело основателя советского государства Владимира Ленина из Мавзолея и предать земле. С такими предложениями выступил, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также заявившая о своих «президентских» амбициях телеведущая Ксения Собчак. Коммунисты выступают решительно против. Мнения россиян по этому вопросу серьезно поляризованы, сообщает «Газета.ру».

«Вопрос о погребении Ленина может быть вынесен на общефедеральный референдум. Возможность проведения референдума подтвердила Валентина Матвиенко», — пишет блогер Артем Клишин.

Вопрос о погребении Ленина может быть вынесен на общефедеральный референдум.

Возможность проведения референдума подтвердила Матвиенко. — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) November 1, 2017

«Вынести не Ленина, а либералов», — предлагает публицист Николай Стариков‏, приводя фрагмент дискуссии на эту тему в эфире НТВ.

Вынести не Ленина, а либералов pic.twitter.com/R69coEV98W — Николай Стариков (@nstarikov) November 1, 2017

«Понимают ли те, кто призывает захоронить Ленина, что роют могилу сами себе, провоцируя на сопротивление и на желание поставить их "к стенке"?» — задается вопросом блогер с ником Шляпа Челентано‏.

Понимают ли те,кто призывает захоронить Ленина,что роют могилу сами себе, провоцируя на сопротивление,и на желание поставить их "к стенке"? — Шляпа Челентано (@_Flagman_) November 1, 2017

«Не трогайте ни Ленина, ни Мавзолей — того, что создано предыдущими поколениями народа. Ленин — основатель государства, мыслитель и публицист», — призывает Нина Дмитриева.