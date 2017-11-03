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Политика
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#Соцсети
Сегодня в Сети: ажиотаж вокруг iPhoneX, Трампу отключили Twitter, «похороны Ленина»
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    Сегодня в Сети: ажиотаж вокруг iPhoneX, Трампу отключили Twitter, «похороны Ленина»

    12:28  3 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: ажиотаж вокруг iPhoneX, Трампу отключили Twitter, похороны Ленина волнуют россиян

    Сегодня в Интернете, 23 ноября. Сенатор Пушков рассказал о важности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС. Продажи iPhoneX вызвали ажиотаж в Москве. Трампу намеренно отключили Twitter. Тема похорон Ленина как всегда волнует россиян.

    Пушков о важности встречи Трампа с Путиным на саммите АТЭС

    Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу важно встретиться с главой России Владимиром Путиным. Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во Вьетнаме на саммите АТЭС, чтобы обсудить КНДР, Сирию и Украину.

    «Трампу важно встретиться с Путиным, так как он исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики. Чем и отличается от конгресса», — написал Пушков в Twitter.

    Подписчики Пушкова, впрочем, не слишком верят в то, что Трамп готов внять голосу разума и самостоятельно принять какие-либо адекватные решения.

    «Санкции конгресс не снимет, даже если будет гореть в котле. Что бы Трамп ни пообещал, все равно не выполнят!» — полна скепсиса Любовь Димина‏.

    «Они уже встречались. Что-то изменилось? Трамп у себя ничего не решает», — поддерживает это мнение пользователь Ольга.

    Заветный iPhoneX

    В России начались официальные продажи iPhoneX. Ажиотаж такой, что в центре Москвы полиция была вынуждена ограничить движение транспорта. В течение последних двух суток граждане, желающие первыми заполучить заветный гаджет, мерзли в очередях и даже торговали местами поближе к «кассе».

    «Купили уже iPhoneX?» — интересуется блогер Артем Клишин.

    «Ну, слава богу! Не один я Apple-шизофреник. Очередь за iPhone X в Москве за сутки до начала продаж», — приводит фотографии ажиотажа Филипп Гросс Днепров‏.

    «Иду я в университет и думаю, а что на улицах нету людей? — недоумевает студентка Кристина. — Потом вспоминаю, что вышел iPhoneX, и все стадом побежали его покупать. В чем прикол, зачем выстраивать очереди, если можно просто прийти на следующей неделе и нормально купить?»

    «Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, я хочу быть бородатым и быть в начале очереди», — пишет в Twitter один из страждущих.

    «Люди, смеявшиеся над очередью к мощам, мерзнут, чтобы отдать 100 тысяч за телефон», — удивляется Алексей Рябцев‏.

    «Для стоящих в очереди за iPhoneX пригнали автобус, где есть Wi-Fi, и можно выпить кофе и погреться. В какое хорошее время живем, товарищи», — пишет Velikanova‏.

    «Места в очереди за iPhoneX продают. Вы б так в очередь за спасением оставшихся крупиц интеллекта стояли», — предлагает блогер с ником Зелени пучок‏.

    «Стоять в холодную погоду в очереди за новым iPhone? Они больные? Это слишком!» — удивляется Софи Качински.

    Трампу отключили Twitter

    Один из самых популярных пользователей Twitter в мире — президент США Дональд Трамп — на целых 11 минут остался без любимой соцсети. Как оказалось, виновен в этом сотрудник техподдержки компании Twitter, который в день увольнения с работы отключил аккаунт Трампа.

    Сначала в Twitter сообщили, что аккаунт был удален из-за ошибки, но потом в ходе внутреннего расследования выяснили, что это было сделано намеренно. Имя сотрудника, удалившего Twitter Трампа, не сообщается. Сам президент США не стал комментировать эту историю в своем микроблоге.

    Похороны Ленина

    Продолжают кипеть страсти в связи со вновь прозвучавшими предложениями убрать тело основателя советского государства Владимира Ленина из Мавзолея и предать земле. С такими предложениями выступил, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также заявившая о своих «президентских» амбициях телеведущая Ксения Собчак. Коммунисты выступают решительно против. Мнения россиян по этому вопросу серьезно поляризованы, сообщает «Газета.ру».

    «Вопрос о погребении Ленина может быть вынесен на общефедеральный референдум. Возможность проведения референдума подтвердила Валентина Матвиенко», — пишет блогер Артем Клишин.

    «Вынести не Ленина, а либералов», — предлагает публицист Николай Стариков‏, приводя фрагмент дискуссии на эту тему в эфире НТВ.

    «Понимают ли те, кто призывает захоронить Ленина, что роют могилу сами себе, провоцируя на сопротивление и на желание поставить их "к стенке"?» — задается вопросом блогер с ником Шляпа Челентано‏.

    «Не трогайте ни Ленина, ни Мавзолей — того, что создано предыдущими поколениями народа. Ленин — основатель государства, мыслитель и публицист», — призывает Нина Дмитриева.

     

    Автор: Алексей Громов
    #трамп #пушков #соцсети #iphonex #ленан
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  03 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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