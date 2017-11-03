Сегодня в Сети: ажиотаж вокруг iPhoneX, Трампу отключили Twitter, «похороны Ленина»
Сегодня в Интернете, 23 ноября. Сенатор Пушков рассказал о важности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС. Продажи iPhoneX вызвали ажиотаж в Москве. Трампу намеренно отключили Twitter. Тема похорон Ленина как всегда волнует россиян.
Пушков о важности встречи Трампа с Путиным на саммите АТЭС
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, почему президенту США Дональду Трампу важно встретиться с главой России Владимиром Путиным. Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во Вьетнаме на саммите АТЭС, чтобы обсудить КНДР, Сирию и Украину.
«Трампу важно встретиться с Путиным, так как он исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики. Чем и отличается от конгресса», — написал Пушков в Twitter.
Подписчики Пушкова, впрочем, не слишком верят в то, что Трамп готов внять голосу разума и самостоятельно принять какие-либо адекватные решения.
«Санкции конгресс не снимет, даже если будет гореть в котле. Что бы Трамп ни пообещал, все равно не выполнят!» — полна скепсиса Любовь Димина.
«Они уже встречались. Что-то изменилось? Трамп у себя ничего не решает», — поддерживает это мнение пользователь Ольга.
Заветный iPhoneX
В России начались официальные продажи iPhoneX. Ажиотаж такой, что в центре Москвы полиция была вынуждена ограничить движение транспорта. В течение последних двух суток граждане, желающие первыми заполучить заветный гаджет, мерзли в очередях и даже торговали местами поближе к «кассе».
«Купили уже iPhoneX?» — интересуется блогер Артем Клишин.
«Ну, слава богу! Не один я Apple-шизофреник. Очередь за iPhone X в Москве за сутки до начала продаж», — приводит фотографии ажиотажа Филипп Гросс Днепров.
«Иду я в университет и думаю, а что на улицах нету людей? — недоумевает студентка Кристина. — Потом вспоминаю, что вышел iPhoneX, и все стадом побежали его покупать. В чем прикол, зачем выстраивать очереди, если можно просто прийти на следующей неделе и нормально купить?»
«Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, я хочу быть бородатым и быть в начале очереди», — пишет в Twitter один из страждущих.
«Люди, смеявшиеся над очередью к мощам, мерзнут, чтобы отдать 100 тысяч за телефон», — удивляется Алексей Рябцев.
«Для стоящих в очереди за iPhoneX пригнали автобус, где есть Wi-Fi, и можно выпить кофе и погреться. В какое хорошее время живем, товарищи», — пишет Velikanova.
«Места в очереди за iPhoneX продают. Вы б так в очередь за спасением оставшихся крупиц интеллекта стояли», — предлагает блогер с ником Зелени пучок.
«Стоять в холодную погоду в очереди за новым iPhone? Они больные? Это слишком!» — удивляется Софи Качински.
Трампу отключили Twitter
Один из самых популярных пользователей Twitter в мире — президент США Дональд Трамп — на целых 11 минут остался без любимой соцсети. Как оказалось, виновен в этом сотрудник техподдержки компании Twitter, который в день увольнения с работы отключил аккаунт Трампа.
Сначала в Twitter сообщили, что аккаунт был удален из-за ошибки, но потом в ходе внутреннего расследования выяснили, что это было сделано намеренно. Имя сотрудника, удалившего Twitter Трампа, не сообщается. Сам президент США не стал комментировать эту историю в своем микроблоге.
Похороны Ленина
Продолжают кипеть страсти в связи со вновь прозвучавшими предложениями убрать тело основателя советского государства Владимира Ленина из Мавзолея и предать земле. С такими предложениями выступил, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также заявившая о своих «президентских» амбициях телеведущая Ксения Собчак. Коммунисты выступают решительно против. Мнения россиян по этому вопросу серьезно поляризованы, сообщает «Газета.ру».
«Вопрос о погребении Ленина может быть вынесен на общефедеральный референдум. Возможность проведения референдума подтвердила Валентина Матвиенко», — пишет блогер Артем Клишин.
«Вынести не Ленина, а либералов», — предлагает публицист Николай Стариков, приводя фрагмент дискуссии на эту тему в эфире НТВ.
«Понимают ли те, кто призывает захоронить Ленина, что роют могилу сами себе, провоцируя на сопротивление и на желание поставить их "к стенке"?» — задается вопросом блогер с ником Шляпа Челентано.
«Не трогайте ни Ленина, ни Мавзолей — того, что создано предыдущими поколениями народа. Ленин — основатель государства, мыслитель и публицист», — призывает Нина Дмитриева.