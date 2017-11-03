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Все, что нужно знать о свободе слова: Роман Носиков о блокировке ФАН в Google
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    Все, что нужно знать о свободе слова: Роман Носиков о блокировке ФАН в Google

    12:58  3 Ноября 2017
    37

    Все, что нужно знать о свободе слова: Роман Носиков о блокировке ФАН в Google

    Раньше фраза «Тебя что, в гугле забанили?» была шуткой. Иногда даже смешной. И вот поди ж ты.

    Дошутились.

    Все, что мы раньше считали чем-то таким, что может наступить «когда рак на горе свистнет», — происходит на наших глазах.

    Рак уже, возможно, охрип и осип, а мы не в курсе.

    Что произошло?

    Федеральное агентство новостей больше не индексируется в новостном поиске Google как новости. Архивы новостей со ссылками на ФАН — прямо сейчас, в данный момент, уничтожаются.

    Пожар в борделе

    Что послужило причиной?

    Пока неизвестно.

    Может быть, репортажи корреспондентов ФАН из Сирии. Может быть, репортажи из Донбасса. А может быть, статьи вашего покорного слуги. Тешу себя надеждой, но не обманываюсь — вряд ли.

    В любом случае, данное событие — блокировка ФАН в Google — дает повод порассуждать о вещах вполне серьезных.

    Прежде всего, о том, что же такое современная западная демократия.

    Все, что нужно знать о свободе слова: Роман Носиков о блокировке ФАН в Google

    Мой любимый писатель Анджей Сапковский, автор знаменитого «Ведьмака», писал:

    «Армия — это прежде всего порядок и организованность. Армия не может существовать без порядка и организованности. Тем поразительнее, что реальная война — а несколько реальных войн мне видеть довелось — с точки зрения порядка и организованности удивительно походит на охваченный пожаром бордель».

    Так вот, нас учили, что демократия — это свобода слова, это неотъемлемые права человека и меньшинств. Законы и процедуры. Институты. Сдержки и противовесы.

    Но отчего-то та демократия, которую мы наблюдаем, все более похожа на бордель — только не охваченный пламенем, а затопленный дерьмом из прорванной канализации.

    А ведь какие учителя были! Как там сказано?.. «В свободном мире без границ Интернет должен быть свободным и открытым». Чудо, а не фраза.

    И продолжение под стать: «Интернет каждому дает возможность высказывать свое мнение, делиться новостями, учиться и творить. Его не контролирует отдельная организация, лицо или правительство. Интернет объединяет мир, и мы должны защитить его». 

    Разве не прекрасные слова? Так и представляешь себе умудренного IT-гуру на сцене битком забитого зала, в лучах софитов проповедующего миру учение о свободной Сети...

    Обе фразы взяты со страницы Google «Поддержи свободу». Там еще приписка есть: «Интернет создавался как свободное и открытое виртуальное пространство. И хотя не всем это нравится, политика в отношении него тоже должна быть прозрачной».

    Господа, у вас трубы прорвало. С прозрачностью возникли проблемы. И со всем остальным тоже.

    Удар по принципам

    Как же так?

    Это мы их до такого состояния довели? Или же это всегда был бордель — просто более или менее благополучный, а теперь трубы не выдержали напора, и понеслось?

    Существует гипотеза, что блокировка ФАН связана с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России и «русских троллей» в американские выборы.

    Но ФАН — не англоязычное издание. ФАН вещает исключительно на русском языке и в основном на русскую аудиторию. Не на американскую.

    Отчеты Google и Facebook: российское влияние на выборы в США было минимальным

    Таким образом, блокировка ФАН — не защита, а прямое вмешательство США в российскую информационную сферу. Это попытка решать за граждан России, какую информацию они должны получать, а какую — нет.

    Все, что нужно знать о свободе слова: Роман Носиков о блокировке ФАН в Google

    Невозможно не заметить, что США в борьбе с «русской угрозой» последовательно уничтожают как собственные принципы, свободы и институты, так и международные.

    Уже под нож отправлены ВТО, МВФ, антидопинговые агентства. Сейчас настала очередь свободы слова. Она и раньше-то была весьма условной — представить себе пророссийскую статью в The New York Times или The Washington Post было совершенно невозможно. Но тут речь о полной ее отмене, вообще для всех в мире. На уровне не самоцензуры, а государственной политики.

    Аппендикс государства

    И еще один вопрос приходит на ум. Что такое «независимые корпорации Запада»?

    Вот только что, казалось, они делали, что хотели, и никакие прокуроры, никакие государства не могли им ничего сделать. Не могли приказать, потому что — «свобода бизнеса» и так далее. И вот они уже ведут себя как аппендикс государственной машины.

    Это новое их состояние? Или так было всегда — просто не было видно явно?

    Мы точно уверены в том, что все эти замечательные истории успехов информационных миллиардеров — чистая правда, а не прикрытие?

    А может быть, все вообще наоборот: государство США слилось с корпорациями уже в другой роли — в роли подчиненного?

    Но в любом случае, речь о независимости корпораций типа Google — уже неуместна, не так ли?

    Все, что нужно знать о свободе слова: Роман Носиков о блокировке ФАН в Google

    Тонкая «подстройка»

    И последнее.

    Что мы будем с этим делать?

    На данный момент понятно, что если вы пользуетесь Google, то вы уже не можете рассчитывать на объективность получаемой от этого поисковика информации.

    Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

    Возможно, Федеральной антимонопольной службе даже удастся принудить Google вернуть ФАН в новостную сетку. Но что помешает Google подкручивать результаты поиска неявно?

    Что помешает Google, основываясь на сделанных вами ранее запросах, полученной почте, просмотрах и лайках, определить ваш психотип и сформировать для вас индивидуальную картину мира — новости, акции, скидки, почту, изображения? Чтобы уже не подстраиваться под вас, а подстраивать вас под те задачи, которые поставлены перед Google заказчиками?

    Что помешает ему стать вашей тенью, нашептывающей вам желания и страхи? Формирующей ваши страсти и зависимости, ваши политические предпочтения?

    Есть ли граница между вами и чем-то, чего вы даже не знаете? И как по-настоящему называется такая нашептывающая тень?

    Автор: Роман Носиков
    #сша #google #информационная война #мюллер #свобода слова
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  03 Ноября 2017
      32979

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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