Все, что нужно знать о свободе слова: Роман Носиков о блокировке ФАН в Google

В Избранное

Раньше фраза «Тебя что, в гугле забанили?» была шуткой. Иногда даже смешной. И вот поди ж ты.

Дошутились.

Все, что мы раньше считали чем-то таким, что может наступить «когда рак на горе свистнет», — происходит на наших глазах.

Рак уже, возможно, охрип и осип, а мы не в курсе.

Что произошло?

Федеральное агентство новостей больше не индексируется в новостном поиске Google как новости. Архивы новостей со ссылками на ФАН — прямо сейчас, в данный момент, уничтожаются.

Пожар в борделе

Что послужило причиной?

Пока неизвестно.

Может быть, репортажи корреспондентов ФАН из Сирии. Может быть, репортажи из Донбасса. А может быть, статьи вашего покорного слуги. Тешу себя надеждой, но не обманываюсь — вряд ли.

В любом случае, данное событие — блокировка ФАН в Google — дает повод порассуждать о вещах вполне серьезных.

Прежде всего, о том, что же такое современная западная демократия.

Мой любимый писатель Анджей Сапковский, автор знаменитого «Ведьмака», писал:

«Армия — это прежде всего порядок и организованность. Армия не может существовать без порядка и организованности. Тем поразительнее, что реальная война — а несколько реальных войн мне видеть довелось — с точки зрения порядка и организованности удивительно походит на охваченный пожаром бордель».

Так вот, нас учили, что демократия — это свобода слова, это неотъемлемые права человека и меньшинств. Законы и процедуры. Институты. Сдержки и противовесы.

Но отчего-то та демократия, которую мы наблюдаем, все более похожа на бордель — только не охваченный пламенем, а затопленный дерьмом из прорванной канализации.

А ведь какие учителя были! Как там сказано?.. «В свободном мире без границ Интернет должен быть свободным и открытым». Чудо, а не фраза.

И продолжение под стать: «Интернет каждому дает возможность высказывать свое мнение, делиться новостями, учиться и творить. Его не контролирует отдельная организация, лицо или правительство. Интернет объединяет мир, и мы должны защитить его».

Разве не прекрасные слова? Так и представляешь себе умудренного IT-гуру на сцене битком забитого зала, в лучах софитов проповедующего миру учение о свободной Сети...

Обе фразы взяты со страницы Google «Поддержи свободу». Там еще приписка есть: «Интернет создавался как свободное и открытое виртуальное пространство. И хотя не всем это нравится, политика в отношении него тоже должна быть прозрачной».

Господа, у вас трубы прорвало. С прозрачностью возникли проблемы. И со всем остальным тоже.

Удар по принципам

Как же так?

Это мы их до такого состояния довели? Или же это всегда был бордель — просто более или менее благополучный, а теперь трубы не выдержали напора, и понеслось?

Существует гипотеза, что блокировка ФАН связана с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России и «русских троллей» в американские выборы.

Но ФАН — не англоязычное издание. ФАН вещает исключительно на русском языке и в основном на русскую аудиторию. Не на американскую.

Отчеты Google и Facebook: российское влияние на выборы в США было минимальным

Таким образом, блокировка ФАН — не защита, а прямое вмешательство США в российскую информационную сферу. Это попытка решать за граждан России, какую информацию они должны получать, а какую — нет.

Невозможно не заметить, что США в борьбе с «русской угрозой» последовательно уничтожают как собственные принципы, свободы и институты, так и международные.

Уже под нож отправлены ВТО, МВФ, антидопинговые агентства. Сейчас настала очередь свободы слова. Она и раньше-то была весьма условной — представить себе пророссийскую статью в The New York Times или The Washington Post было совершенно невозможно. Но тут речь о полной ее отмене, вообще для всех в мире. На уровне не самоцензуры, а государственной политики.

Аппендикс государства

И еще один вопрос приходит на ум. Что такое «независимые корпорации Запада»?

Вот только что, казалось, они делали, что хотели, и никакие прокуроры, никакие государства не могли им ничего сделать. Не могли приказать, потому что — «свобода бизнеса» и так далее. И вот они уже ведут себя как аппендикс государственной машины.

Это новое их состояние? Или так было всегда — просто не было видно явно?

Мы точно уверены в том, что все эти замечательные истории успехов информационных миллиардеров — чистая правда, а не прикрытие?

А может быть, все вообще наоборот: государство США слилось с корпорациями уже в другой роли — в роли подчиненного?

Но в любом случае, речь о независимости корпораций типа Google — уже неуместна, не так ли?

Тонкая «подстройка»

И последнее.

Что мы будем с этим делать?

На данный момент понятно, что если вы пользуетесь Google, то вы уже не можете рассчитывать на объективность получаемой от этого поисковика информации.

Два кризиса: Роман Носиков о «Руке Москвы» в США и «тряске Украины» в Европе

Возможно, Федеральной антимонопольной службе даже удастся принудить Google вернуть ФАН в новостную сетку. Но что помешает Google подкручивать результаты поиска неявно?

Что помешает Google, основываясь на сделанных вами ранее запросах, полученной почте, просмотрах и лайках, определить ваш психотип и сформировать для вас индивидуальную картину мира — новости, акции, скидки, почту, изображения? Чтобы уже не подстраиваться под вас, а подстраивать вас под те задачи, которые поставлены перед Google заказчиками?

Что помешает ему стать вашей тенью, нашептывающей вам желания и страхи? Формирующей ваши страсти и зависимости, ваши политические предпочтения?

Есть ли граница между вами и чем-то, чего вы даже не знаете? И как по-настоящему называется такая нашептывающая тень?