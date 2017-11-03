iPhone X смели с прилавков московских магазинов уже к десяти утра

В Избранное

Москва, 3 ноября. Продажи нового смартфона iPhone X компании Apple стартовали в России и по всему миру. Магазины Москвы открыли двери для желающих приобрести новинку в 8 утра.

Уже к 10 утра смартфоны были полностью раскуплены во многих салонах «Евросети» в столице.

«Во многих магазинах «Евросети» в Москве iPhone X в свободной продаже уже закончились по состоянию на 10.00 утра. Большинство смартфонов по предзаказам тоже уже раскуплено», — рассказала РИА Новости директор по PR компании «Евросеть» Александра Перцева.

Сообщается также, что в магазине «М.Видео» в торговом центре «Метрополис» iPhone X раскупили в течение первого часа после старта продаж, для обслуживания клиентов работало шесть касс, а к открытию этого магазина пришло порядка 500 человек, рассказали в компании.

Напомним, в России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.