Путин пожелал плодотворной работы участникам XI Ассамблеи Русского мира

В Избранное

Москва, 3 ноября. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XI Ассамблеи Русского мира в Нижнем Новгороде и пожелал плодотворной работы.

«Ваши представительные форумы – всегда заметные, общественно значимые события в жизни России, других государств… Желаю вам плодотворной работы», — говорится в телеграмме главы государства.

Президент также выразил уверенность, что тема, которой посвящена нынешняя Ассамблея, — «Идеи Русского мира для мира» — получит конструктивное развитие в предстоящих дискуссиях.

«Ведь многовековой опыт наших предков, их крепкие, проверенные столетиями традиции взаимного доверия и солидарности – могут и обязаны внести весомый вклад в решение ключевых гуманитарных, цивилизационных проблем», — отметил Владимир Путин.

XI Ассамблея Русского мира проводится в Нижнем Новгороде. На ней собрались гости из 75 стран мира. Среди них — известные политические и общественные деятели, представители объединений соотечественников, учителя, журналисты, писатели и дипломаты. В рамках мероприятия пройдет презентация новых учебных пособий по русскому языку, изданных при поддержке фонда «Русский мир».