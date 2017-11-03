Генерал ВСУ рассказал об испытаниях просроченных ракет у границы с Крымом

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Киев, 3 ноября. Украина возле границ с Крымом проведет испытания ракет с истекшим сроком годности. Летные учения стартовали в Херсонской области. Об этом рассказал украинский генерал Дмитрий Уманец, назвав отсутствие на вооружении ВСУ новых ракет средней дальности «огромной проблемой ПВО Украины».

«У нас есть ракеты средней дальности, но срок их эксплуатации истек. Вот это проблема», — посетовал Уманец, занимающий также пост председателя Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины.

В интервью изданию «Обозреватель» Уманец напомнил, что состояние имеющихся на вооружении просроченных ракет будут оценивать в ходе учений, стартовавших в Херсонской области возле границ с Крымом 2 ноября. Военный пояснил, что Украина не может сама изготавливать комплексы ПВО: «Мы можем только частично их восстанавливать и модернизировать, чем все это время мы и занимались».

При этом он пояснил, что купить ракеты страна не может: «Это дорогое удовольствие. Например, стоимость нескольких Patriot равна госбюджету Украины. Кто их будет покупать?». Заметил Уманец, что технологии производства своих комплексов и ракет прорабатывались: «Просто у нас все время никому ничего не было надо, потому что «на нас никто не нападет».

«Поэтому 25 лет мы ничего не делали, а сейчас надо делать, надо что-то думать», — признался он.

В ответ на вопрос, почему задачу по разработке и производству ракет не возьмет на себя «Укроборонпром», Уманец назвал госконцерн «организацией купи-продай», которая никогда про «оборону не думала и думать не будет».