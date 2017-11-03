Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД РФ вызвал посла Австрии из-за невыдачи виз крымским журналистам
Украина
Генерал ВСУ рассказал об испытаниях просроченных ракет у границы с Крымом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генерал ВСУ рассказал об испытаниях просроченных ракет у границы с Крымом

    11:34  3 Ноября 2017
    287

    Генерал ВСУ рассказал об испытаниях просроченных ракет у границы с Крымом

    Киев, 3 ноября. Украина возле границ с Крымом проведет испытания ракет с истекшим сроком годности. Летные учения стартовали в Херсонской области. Об этом рассказал украинский генерал Дмитрий Уманец, назвав отсутствие на вооружении ВСУ новых ракет средней дальности «огромной проблемой ПВО Украины».

    «У нас есть ракеты средней дальности, но срок их эксплуатации истек. Вот это проблема», — посетовал Уманец, занимающий также пост председателя Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины.

    В интервью изданию «Обозреватель» Уманец напомнил, что состояние имеющихся на вооружении просроченных ракет будут оценивать в ходе учений, стартовавших в Херсонской области возле границ с Крымом 2 ноября. Военный пояснил, что Украина не может сама изготавливать комплексы ПВО: «Мы можем только частично их восстанавливать и модернизировать, чем все это время мы и занимались».

    При этом он пояснил, что купить ракеты страна не может: «Это дорогое удовольствие. Например, стоимость нескольких Patriot равна госбюджету Украины. Кто их будет покупать?». Заметил Уманец, что технологии производства своих комплексов и ракет прорабатывались: «Просто у нас все время никому ничего не было надо, потому что «на нас никто не нападет».

    «Поэтому 25 лет мы ничего не делали, а сейчас надо делать, надо что-то думать», — признался он.

    В ответ на вопрос, почему задачу по разработке и производству ракет не возьмет на себя «Укроборонпром», Уманец назвал госконцерн «организацией купи-продай», которая никогда про «оборону не думала и думать не будет».

    «Они отлично справлялись, когда продавали лучшую технику Вооруженных Сил, и сейчас об обороне, о новых инвестициях они не заботятся. Они не думают о вкладе тех финансов, которые они получили за продажу вооружений, в новые разработки и новое производство – в этом они не заинтересованы, потому что это организация купи-продай», — подчеркнул Уманец.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #всу #украина #учения #крым #ракеты #херсонская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  03 Ноября 2017
      32983

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        9:49   3 Ноября 2017
        829
        Расследование по MH17 могут продлить после 1 января 2018 года

        Расследование по MH17 могут продлить после 1 января 2018 года

        6:45   3 Ноября 2017
        276
        Россия внесла в СБ ООН проект о продлении мандата по расследованию химатак в Сирии

        Россия внесла в СБ ООН проект о продлении мандата по расследованию химатак в Сирии

        2:38   3 Ноября 2017
        380
        Путин обсудил с Макроном политическое урегулирование конфликта в Сирии

        Путин обсудил с Макроном политическое урегулирование конфликта в Сирии

        23:00   2 Ноября 2017
        1328