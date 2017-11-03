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Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ, Шайрат могут посетить эксперты ООН
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    Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ, Шайрат могут посетить эксперты ООН

    11:46  3 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ, Шайрат могут посетить эксперты ООН

    Сирия, 3 ноября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожают террористов на территории Сирийской Арабской Республики (САР). В Министерстве обороны РФ рассказали о незаконной военной базе Соединенных Штатов в Эт-Танфе. Москва предлагает отравить экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) на базу «Шайрат» в САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Уничтожение ИГИЛ

    Как сообщает Газета.ru, Министерство обороны РФ распространило видео группового авиаудара дальних бомбардировщиков ВКС Ту-22М3 по террористам террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в районе города Абу-Кемаль. Сообщается, что самолеты взлетели с территории России, пролетели над Ираном и Ираком, после чего успешно сбросили бомбы на указанные цели.

    В результате бомбардировки были уничтожены склады вооружения, укрытия для техники, а также опорные пункты и пункты управления террористов. Самолеты ВКС РФ вернулись на аэродромы без потерь.

    Сообщается, что российская авиация в САР за неделю уничтожила свыше 950 объектов международных группировок. В целом за прошедшую неделю ВКС РФ в Сирии совершили более 390 вылетов.

    Незаконная база

    Десятки тысячи мирных жителей никак не могут получить гуманитарную помощь из-за Соединенных Штатов, которые незаконно развернули в Эт-Танфе военную базу. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории САР.

    Сообщается, что в этом районе сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуации. Военные США под угрозой уничтожения запретили приближаться к базе на расстояние ближе 55 километров. В результате десятки тысячи беженцев не могут попасть в палаточный лагерь «Эр-Рукбан», который расположен рядом. Те, кто мог безопасно покинуть район Эт-Танфа в поисках пропитания, подтвердили российским военным информацию о тяжелейшей гуманитарной ситуации.

    «По словам сирийцев, рядом с «Эр-Рукбаном» недавно американскими советниками был развернут новый лагерь, в который съезжаются боевики бандформирований из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни», — говорится в сообщении.

    Приглашение в Шайрат

    Россия предложила направить экспертов ООН в город Хан-Шейхун и на авиабазу «Шайрат» для проведения расследования инцидента с применением химического оружия 4 апреля. Соответствующий проект резолюции был внесен в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

    Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ, Шайрат могут посетить эксперты ООН

    Документ предписывает экспертам совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в САР направить группу следователей на место инцидента в Хан-Шейхуне «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов». Отметим, что проект резолюции также продлевает мандат работы экспертов совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии до мая 2018 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  03 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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