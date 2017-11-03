Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ, Шайрат могут посетить эксперты ООН

В Избранное

Сирия, 3 ноября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожают террористов на территории Сирийской Арабской Республики (САР). В Министерстве обороны РФ рассказали о незаконной военной базе Соединенных Штатов в Эт-Танфе. Москва предлагает отравить экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) на базу «Шайрат» в САР. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Уничтожение ИГИЛ

Как сообщает Газета.ru, Министерство обороны РФ распространило видео группового авиаудара дальних бомбардировщиков ВКС Ту-22М3 по террористам террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в районе города Абу-Кемаль. Сообщается, что самолеты взлетели с территории России, пролетели над Ираном и Ираком, после чего успешно сбросили бомбы на указанные цели.

В результате бомбардировки были уничтожены склады вооружения, укрытия для техники, а также опорные пункты и пункты управления террористов. Самолеты ВКС РФ вернулись на аэродромы без потерь.

Сообщается, что российская авиация в САР за неделю уничтожила свыше 950 объектов международных группировок. В целом за прошедшую неделю ВКС РФ в Сирии совершили более 390 вылетов.

Незаконная база

Десятки тысячи мирных жителей никак не могут получить гуманитарную помощь из-за Соединенных Штатов, которые незаконно развернули в Эт-Танфе военную базу. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории САР.

Сообщается, что в этом районе сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуации. Военные США под угрозой уничтожения запретили приближаться к базе на расстояние ближе 55 километров. В результате десятки тысячи беженцев не могут попасть в палаточный лагерь «Эр-Рукбан», который расположен рядом. Те, кто мог безопасно покинуть район Эт-Танфа в поисках пропитания, подтвердили российским военным информацию о тяжелейшей гуманитарной ситуации.

«По словам сирийцев, рядом с «Эр-Рукбаном» недавно американскими советниками был развернут новый лагерь, в который съезжаются боевики бандформирований из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни», — говорится в сообщении.

Приглашение в Шайрат

Россия предложила направить экспертов ООН в город Хан-Шейхун и на авиабазу «Шайрат» для проведения расследования инцидента с применением химического оружия 4 апреля. Соответствующий проект резолюции был внесен в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предписывает экспертам совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в САР направить группу следователей на место инцидента в Хан-Шейхуне «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов». Отметим, что проект резолюции также продлевает мандат работы экспертов совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии до мая 2018 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

1 Организация запрещена на территории РФ.