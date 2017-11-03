Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: смертник подорвал себя в провинции Эль-Кунейтра, шесть человек погибли
Происшествия
Житель Тульской области зарубил топором недовольную экс-супругой мать
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Тульской области зарубил топором недовольную экс-супругой мать

    11:13  3 Ноября 2017
    42

    Житель Тульской области зарубил топором недовольную экс-супругой мать

    Тула, 3 октября. Следователи Воловского района Тульской области устанавливают обстоятельства убийства местной жительницы, фигурантом уголовного дела стал ее 32-летний сын, сообщил источник Федерального агентства новостей.

    В Тульской области произошло убийство, правоохранительные органы обнаружили на теле 52-летней женщины рубленые раны головы. Фигурантом дела по статье «Убийство» стал ее 32-летний сын. По версии следствия, накануне утром мужчина нанес своей спящей матери не менее трех ударов топором по голове.

    Причиной, побудившей к преступлению, стал тот факт, что мать периодически высказывала свое недовольство бывшей супругой сына. Подозреваемый попытался скрыться от правоохранителей, однако его задержала полиция. 

    «Сейчас подозреваемый задержан, выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проверяется информация о совершении подозреваемым угона автомобиля отчима», — сообщили в СУ СК по Тульской области.

    Автор: Ирина Селезнева
    #убийство #тула
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  03 Ноября 2017
      32855

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        9:49   3 Ноября 2017
        561
        Расследование по MH17 могут продлить после 1 января 2018 года

        Расследование по MH17 могут продлить после 1 января 2018 года

        6:45   3 Ноября 2017
        221
        Россия внесла в СБ ООН проект о продлении мандата по расследованию химатак в Сирии

        Россия внесла в СБ ООН проект о продлении мандата по расследованию химатак в Сирии

        2:38   3 Ноября 2017
        335
        Путин обсудил с Макроном политическое урегулирование конфликта в Сирии

        Путин обсудил с Макроном политическое урегулирование конфликта в Сирии

        23:00   2 Ноября 2017
        1300