Эксперт объяснил, чего ожидать от встречи Путина и Трампа на полях АТЭС

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Москва, 3 ноября. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского Сотрудничества (АТС), который пройдет в период с 6 по 11 ноября во Вьетнаме. Как считает политолог, именно от политической воли и зависит результативность данного мероприятия.

По словам Рогулева, обозначенные американским лидером горячие точки в мире, среди которых Украина, Сирия и Корея, являются теми проблемами, которое только сотрудничество США и РФ «могло бы сдвинуть с мертвой точки».

«Другое дело — насколько удастся сблизить позиции по этим вопросам, — отметил эксперт. — Хватит ли времени, политической воли для того, чтобы двигаться навстречу друг другу».

Политолог подчеркнул, что российская сторона, как и прежде, открыта к сотрудничеству по любым вопросам, чего нельзя сказать об американцах. Поскольку Трамп «не совсем имеет полную свободу действий», вероятно, что договоренности, которых он может достичь с Владимиром Путиным, не будут впоследствии реализованы на 100%, передает RT.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщали о том, что состоится ли встреча двух президентов на саммите АТС во Вьетнаме пока не определено.