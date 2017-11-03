Человек в костюме iPhone собирает подписи как кандидат в президенты в центре Москвы

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Москва, 3 ноября. Человек в костюме iPhone гуляет по Тверской улице в Москве и собирает подписи в поддержку своей кандидатуры на пост президента России.

Как сообщает корреспондент РИАМО с места событий, человек в ростовой кукле заявил, что «iPhone - кандидат не для всех!», добавив, что компании Apple уже больше 35 лет, поэтому баллотироваться на пост президента страны он имеет право.

«Здесь, в принципе, мой электорат, поэтому хожу и собираю подписи», — сказал человек в костюме гаджета, разгуливающий у магазина re:Store, где в пятницу утром стартовали продажи iPhone X, собрав огромные очереди желающих первыми приобрести новый смартфон.

Он также порекомендовал людям следить за новостями, чтобы не пропустить старт его предвыборной кампании.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Ранее о намерении баллотироваться на пост президента заявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бывший блогер и журналист Самсон Шоладеми, бывшая звезда «Дома-2» Елена Беркова, а также лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова.