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Политика
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Украина
Прилепин прокомментировал страхи украинских радикалов: Степень ненависти будет только расти
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    Прилепин прокомментировал страхи украинских радикалов: Степень ненависти будет только расти

    11:51  3 Ноября 2017  /обновлено: 11:53  03 Ноября 2017
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    Степень ненависти будет только увеличиваться: Прилепин ответил на опасения украинских радикалов

    Украинские радикалы переживают за свои жизни и здоровье, подобные опасения высказала участница АТО Марина Берлинская и пресс-секретарь «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Артем Скоропадский. Берлинская, рассуждая об убийстве Амины Окуевой, предрекла националистам «скорую смерть», с этим согласился Скоропадский.

    «Это правда. Только не очень-то и страшно», — написал он на своей странице в Facebook.

    Известный российский писатель, вступивший в батальон спецназа армии ДНР, Захар Прилепин, комментируя для Федерального агентства новостей ситуацию, назвал страхи радикалов преувеличенными.

    «Хотелось бы надеяться, что им что-то угрожает, но, думаю, это некоторое преувеличение с их стороны. С другой стороны, очевидно, что степень взаимной ненависти на Украине весьма высока. И будет только увеличиваться», — заключил Прилепин.

    Степень ненависти будет только увеличиваться: Прилепин ответил на опасения украинских радикалов

    Заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев назвал текущий украинский кризис очень тяжелым.

    «Передел возможностей заработать деньги на Украине протекает жестко, в стиле преступных националистических группировок. Отсюда убийство снайперши, убийства других лиц. Различные убийства происходят по всей территории Украины. С чем это связано? Практически каждая областная власть имеет свою полулегальную армию. Естественно, что все они занимаются переделом возможных источников дохода. Так что абсолютно реален вариант второй гражданской войны, и ситуация будет только накаляться, потому что жажда власти будет все больше и больше. Но по традиции это поддерживает украинская власть, а все взрывы и прочее будет традиционно списываться на Россию», — заключил эксперт.

    Напомним, Окуева погибла в результате покушения. Автомобиль, в котором она находилась вместе со своим мужем Адамом Осмаевым, расстреляли неизвестные.

    Ранее в результате взрыва мопеда пострадал народный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #прилепин
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  03 Ноября 2017
      32983

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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