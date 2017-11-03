Прилепин прокомментировал страхи украинских радикалов: Степень ненависти будет только расти
Украинские радикалы переживают за свои жизни и здоровье, подобные опасения высказала участница АТО Марина Берлинская и пресс-секретарь «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Артем Скоропадский. Берлинская, рассуждая об убийстве Амины Окуевой, предрекла националистам «скорую смерть», с этим согласился Скоропадский.
«Это правда. Только не очень-то и страшно», — написал он на своей странице в Facebook.
Известный российский писатель, вступивший в батальон спецназа армии ДНР, Захар Прилепин, комментируя для Федерального агентства новостей ситуацию, назвал страхи радикалов преувеличенными.
«Хотелось бы надеяться, что им что-то угрожает, но, думаю, это некоторое преувеличение с их стороны. С другой стороны, очевидно, что степень взаимной ненависти на Украине весьма высока. И будет только увеличиваться», — заключил Прилепин.
Заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев назвал текущий украинский кризис очень тяжелым.
«Передел возможностей заработать деньги на Украине протекает жестко, в стиле преступных националистических группировок. Отсюда убийство снайперши, убийства других лиц. Различные убийства происходят по всей территории Украины. С чем это связано? Практически каждая областная власть имеет свою полулегальную армию. Естественно, что все они занимаются переделом возможных источников дохода. Так что абсолютно реален вариант второй гражданской войны, и ситуация будет только накаляться, потому что жажда власти будет все больше и больше. Но по традиции это поддерживает украинская власть, а все взрывы и прочее будет традиционно списываться на Россию», — заключил эксперт.
Напомним, Окуева погибла в результате покушения. Автомобиль, в котором она находилась вместе со своим мужем Адамом Осмаевым, расстреляли неизвестные.
Ранее в результате взрыва мопеда пострадал народный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
1 Организация запрещена на территории РФ.