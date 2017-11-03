С жиру бесятся: соцсети высмеяли огромные очереди за новым IPhone X
Москва, 3 ноября. Огромная очередь из желающих купить новый iPhone выстроилась в центре Москвы за сутки до старта продаж.
Готовых ради гаджета ночевать на морозе молодых людей высмеяли пользователи соцсетей, предположив, что до этого они двое суток стояли в очереди за кредитом, а после будут осаждать «Пятерочку» в погоне за «Дошираком».
«За сутки до старта продаж нового iPhone в Москве выстроилась огромная очередь»— Сталингулаг (@StalinGulag) November 2, 2017
Потом эта же очередь двинет в пятёрочку за дошираком
«За сутки до старта продаж нового iPhone в Москве выстроилась огромная очередь.Потом эта же очередь двинет в Пятёрочку за Дошираком», — пошутил StalinGulag.
А за двое суток до старта продаж эта толпа стояла в очереди на кредит в сбере— Харис (@hharisonn) November 2, 2017
Взяли видимо кридит под 70% годовых— $LAVA (@Mislitel) November 2, 2017
Один из пользователей предположил, что потом эти охотники за новинкой будут перепродавать его по завышенной цене в Сети. «На Авито они двинут перепродавать по завышенной цене», - написал sashaschure.
На авито они двинут перепродавать по завышенной цене.— Саша (@sashaschure) November 2, 2017
Ряд комментаторов с сарказмом заметил, что именно с этих новых устройств американской компании их владельцы будут «предсказывать крах США» или «строчить в Twitter» о том, как им плохо живется в России.
чтоб с новых айфонов предсказывать крах сша.— Плохой Дед (@bad_ded) November 2, 2017
Потом эта очередь со своих новых айфончиков будет в твиттер строчить как хреново в России живется— vrЁm.online (@vrEm_online) November 2, 2017
Еще один микроблогер заметил, что именно это «поколение смеялось над очередями в Макдональдс».
Причем это поколение смеялось над очередями в Макдональдс— Feldsher669 (@Feldsher669) November 2, 2017
«В стране экономика падает, а они с жиру бесятся», - отметил @YuryRudikov
В стране экономика падает, а они с жиру бесятся..))— Yurii (@YuryRudikov) November 2, 2017
«Ничего необычного, просто очередь в Москве за новым iPhone X. Жуть и муть…», — написал Хитрый еж, опубликовав фото с места событий на Тверской
Прямо сейчас.— ХนтթыйЁж (@SlyHedge) November 2, 2017
Ничего необычного, просто очередь в Москве за новым iPhone X.
Жуть и муть... pic.twitter.com/g5ywXik6Vn
Напомним, цена на новый Iphone X начинается от 80 тыс. рублей. При этом, по данным СМИ, место в очереди за девайсом в столице пытались продать дороже самого гаджета. Так, в Сети появлялись объявления, в которых стоимость услуги составляла порядка 90 тыс. рублей.