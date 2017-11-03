С жиру бесятся: соцсети высмеяли огромные очереди за новым IPhone X

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Москва, 3 ноября. Огромная очередь из желающих купить новый iPhone выстроилась в центре Москвы за сутки до старта продаж.

Готовых ради гаджета ночевать на морозе молодых людей высмеяли пользователи соцсетей, предположив, что до этого они двое суток стояли в очереди за кредитом, а после будут осаждать «Пятерочку» в погоне за «Дошираком».

«За сутки до старта продаж нового iPhone в Москве выстроилась огромная очередь»



Потом эта же очередь двинет в пятёрочку за дошираком — Сталингулаг (@StalinGulag) November 2, 2017

«За сутки до старта продаж нового iPhone в Москве выстроилась огромная очередь.Потом эта же очередь двинет в Пятёрочку за Дошираком», — пошутил StalinGulag.

А за двое суток до старта продаж эта толпа стояла в очереди на кредит в сбере — Харис (@hharisonn) November 2, 2017

Взяли видимо кридит под 70% годовых — $LAVA (@Mislitel) November 2, 2017

Один из пользователей предположил, что потом эти охотники за новинкой будут перепродавать его по завышенной цене в Сети. «На Авито они двинут перепродавать по завышенной цене», - написал sashaschure.

На авито они двинут перепродавать по завышенной цене. — Саша (@sashaschure) November 2, 2017

Ряд комментаторов с сарказмом заметил, что именно с этих новых устройств американской компании их владельцы будут «предсказывать крах США» или «строчить в Twitter» о том, как им плохо живется в России.

чтоб с новых айфонов предсказывать крах сша. — Плохой Дед (@bad_ded) November 2, 2017

Потом эта очередь со своих новых айфончиков будет в твиттер строчить как хреново в России живется — vrЁm.online (@vrEm_online) November 2, 2017



Еще один микроблогер заметил, что именно это «поколение смеялось над очередями в Макдональдс».

Причем это поколение смеялось над очередями в Макдональдс — Feldsher669 (@Feldsher669) November 2, 2017

«В стране экономика падает, а они с жиру бесятся», - отметил @YuryRudikov

В стране экономика падает, а они с жиру бесятся..)) — Yurii (@YuryRudikov) November 2, 2017

«Ничего необычного, просто очередь в Москве за новым iPhone X. Жуть и муть…», — написал Хитрый еж, опубликовав фото с места событий на Тверской

Прямо сейчас.

Ничего необычного, просто очередь в Москве за новым iPhone X.

Жуть и муть... pic.twitter.com/g5ywXik6Vn — ХนтթыйЁж (@SlyHedge) November 2, 2017

Напомним, цена на новый Iphone X начинается от 80 тыс. рублей. При этом, по данным СМИ, место в очереди за девайсом в столице пытались продать дороже самого гаджета. Так, в Сети появлялись объявления, в которых стоимость услуги составляла порядка 90 тыс. рублей.

