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Вашингтон, 3 ноября. Президент Дональд Трамп назвал позором для США расследование Конгрессом приписываемого России вмешательства в прошлогодние американские выборы, об этом он заявил накануне в интервью бостонского радио WRKO.

Американский лидер Днальд Трамп заявил 2 ноября, что представители Демократической и Республиканской партий в обеих палатах Конгресса вынужденны признать — доказательств сговора России и его предвыборного штаба не найдены. Он подчеркнул, что «все эти расследования, которые проводятся в Сенате и Палате представителей, сворачиваются».

Президент США акцентировал внимание на том, что продолжение расследование является неприятным фактом.

«Нет никакого сговора, но мы продолжим смотреть, есть дым, но нет никакого сговора», — процитировал Трамп слова представителей Демпартии США. — Просто нет никакого сговора», — еще раз подчеркнул он.

Трамп подверг сомнению заявления представителей Facebook о том, что российская сторона якобы заказывала политическую рекламу.

«Позорно, что расследование продолжается», — отметил он.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли о надуманности обвинений со стороны США во вмешательстве в американские выборы. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал их голословными.